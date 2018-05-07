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Ряд выставок в Главном здании ГМИИ им. А. Пушкина можно будет посетить бесплатно в «Ночь музеев»
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Ряд выставок в Главном здании ГМИИ им. А. Пушкина можно будет посетить бесплатно в «Ночь музеев» 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени им. А. Пушкина можно будет посетить по бесплатным билетам 19 мая с 18:00 до 22:00 в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«В Государственном музее изобразительных искусств им. А. Пушкина 19 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Музей приоткроет двери в свои запасники: сотрудники расскажут об уникальных предметах, не представленных в экспозиции. Посетители смогут увидеть шедевр средневековой индийской пластики «Бог Вишну с предстоящими», картину «Бегство в Египет» Бартеломе Эстебана Мурильо, а также гравюру Кацусика Хокусая из серии «36 видов горы Фудзи». Специальные экскурсии по основной экспозиции проведут участники Клуба Юных Искусствоведов. Вход в Главное здание будет осуществляться по бесплатным билетам с 18:00 до 22:00», — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что исключение составит выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»: осмотр экспозиции будет открыт до 23:00 по платным билетам, а для посещения лекций в рамках мероприятия «Ночь музеев» необходима будет пройти предварительную регистрацию.
В пресс-службе также добавили, что Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков будет работать в обычном режиме по платным билетам до 20:00.
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