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«Шедевры из запасников» станут главной темой «Ночи музеев»
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«Шедевры из запасников» станут главной темой «Ночи музеев» 

360tv.ru 25 минут назад
Двенадцатая Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 19 мая. В этот день музеи, галереи и выставочные залы будут работать дольше. Некоторые даже до самого утра. Тема мероприятия в 2018 году — «Шедевры из запасников», сообщил на сайт Минкультуры России.
К акции присоединятся не только музеи, но и парки, усадьбы и киностудии. Культурные программы в Москве в «Ночь музеев» запланированы в Государственной Третьяковской галерее и Историческом музее, в усадьбе Кусково и музее-заповеднике «Мелихово», на крыше Государственного Дарвиновского музея и на киностудии «Союзмультфильм» — и еще в сотнях других учреждений.
Бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 городских культурных площадок. Каждая из них подготовит свою программу: лекции, экскурсии, перформансы и концерты.
В 2017 году акцию посетили более двух миллионов человек. Главными темами мероприятия стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России, напомнило ИА Nation News.
В конце апреля стало известно, что московский зоопарк подготовил специальную программу в рамках акции «Ночь в музее‐2018». В зоопарке пройдет интерактивно‐развлекательное мероприятие под названием «Метаморфозы».
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