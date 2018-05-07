Тест: крутой путешественник или неопытный турист?

Сезон отпусков открыт и утомленные холодом и серостью неба люди наконец могут вздохнуть свободно: наконец пришла настоящая весна и майское тепло растапливает лед в сердцах подмерзших россиян.

Высокий сезон традиционно открывает последний месяц весны, хотя с каждым годом тенденция путешествовать именно летом смещается в сторону других сезонов: многие оценили прелесть зимнего отдыха на горнолыжных курортах или в тропических уголках нашей планеты.