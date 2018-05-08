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Молодые художники проведут бесплатные мастер-классы во Владивостоке
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Молодые художники проведут бесплатные мастер-классы во Владивостоке 

Primpress 47 минут назад
Фото: Primpress
Творческие мастер-классы от молодых приморских художников смогут посетить все желающие во Владивостоке с 18 по 20 мая, сообщает PRIMPRESS.
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