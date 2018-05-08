Казанский Музей соцбыта добрался до Турции

Теперь в Турции будет такой же Музей соцбыта, как и в Казани. 14 мая в Анталии открывают филиал этого музея. В 6 залах выставят более 1 000 экспонатов на тему советского быта.

В турецком варианте музея можно будет попасть в «Счастливое детство» советского ребенка, познакомиться с модой того времени, увидеть, каким было советское кино и спеть песни в караоке-зале.

Музеи соцбыта есть и в Париже, Брюсселе, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Казанский музей работает уже с 1991 года.

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