В Москве пройдет первый речной фестиваль

12 мая праздник Навигации отметят в Парке Горького грандиозным водно-музыкальным шоу. Оно станет первым в череде ежегодных речных фестивалей столицы, проводимых под эгидой Минтранса России и ФГБУ «Канал имени Москвы». В субботу, 12 мая, на Пушкинской набережной ЦПКиО пройдет концерт звезд эстрады, а на Москве-реке — уникальный парад флота. Хедлайнером фестиваля станет Тимати , а главной интригой и украшением — многокилометровый рейд белоснежных теплоходов, яхт, специальных и технических судов.

Впервые праздник Навигации в Москве решили провести с таким размахом. И хотя официальный старт летнему судоходству в Московском бассейне был дан 24 апреля, торжественное мероприятие состоится 12 мая на одной из лучших площадок страны — в Парке Горького. Открытие навигации должно стать запоминающимся событием не только в жизни речников, но и всех горожан и гостей столицы.

Мероприятие начнется в 12:00 на Пушкинской набережной. Водно-музыкальную программу откроет шоу барабанщиков и символический удар в рынду, после чего начнется парад флота и выступление артистов.

Зрители увидят весь пассажирский и специальный флот, представленный на реках Московского бассейна. Это пассажирские теплоходы, банкетный и прогулочный флот, яхты и катера разного размера. Так, за время парада можно будет пролистнуть страницы истории развития отечественного и зарубежного судостроения, начиная с 1950-х годов прошлого века и заканчивая сегодняшним днем.

Значительную часть праздника займет многочасовой концерт звезд эстрады, который закончится в 17:00. На сцене выступят Алекс Малиновский , «MBAND», КРАВЦ, Согдиана, Алина Гросу и Джиган и многие другие. Хедлайнером музыкального шоу в Парке Горького будет ТИМАТИ.