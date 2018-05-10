Более 130 тыс. человек посетили Музей Победы в Москве 9 Мая

Более 130 тыс. человек посетили Музей Победы в Москве 9 Мая 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе музея.

«В этот праздничный день Музей Победы посетили более 130 тыс. человек. С самого утра и в течение всего дня Музей Победы был полон людей, где для посетителей была подготовлена большая праздничная программа. Особой популярностью пользовались открытые площадки военной техники. В пиковые часы перед входом в музей образовалась большая очередь из желающих посмотреть экспозиции, послушать гала-концерт в Зале Полководцев или посмотреть военные фильмы, которые весь день, начиная с 12:00, демонстрировались в двух кинозалах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что около Музея Победы выступил сводный детский духовой оркестр, прошла выставка ретро-автомобилей — знаменитых «Побед» военного времени. Многие повязывали георгиевские ленточки на специальную конструкцию «Голубь мира», а желающие могли отведать солдатскую кашу. Весь день 9 Мая вход в музей и на открытые площадки был бесплатным, и в течение всего дня на сайте музея можно было посмотреть текстовую онлайн трансляцию, рассказывающую о том, как проходит торжество.