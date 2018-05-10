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Более 130 тыс. человек посетили Музей Победы в Москве 9 Мая
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Более 130 тыс. человек посетили Музей Победы в Москве 9 Мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Более 130 тыс. человек посетили Музей Победы в Москве 9 Мая 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе музея.
«В этот праздничный день Музей Победы посетили более 130 тыс. человек. С самого утра и в течение всего дня Музей Победы был полон людей, где для посетителей была подготовлена большая праздничная программа. Особой популярностью пользовались открытые площадки военной техники. В пиковые часы перед входом в музей образовалась большая очередь из желающих посмотреть экспозиции, послушать гала-концерт в Зале Полководцев или посмотреть военные фильмы, которые весь день, начиная с 12:00, демонстрировались в двух кинозалах», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что около Музея Победы выступил сводный детский духовой оркестр, прошла выставка ретро-автомобилей — знаменитых «Побед» военного времени. Многие повязывали георгиевские ленточки на специальную конструкцию «Голубь мира», а желающие могли отведать солдатскую кашу. Весь день 9 Мая вход в музей и на открытые площадки был бесплатным, и в течение всего дня на сайте музея можно было посмотреть текстовую онлайн трансляцию, рассказывающую о том, как проходит торжество.
Агентство «Москва»: последние новости
Салют в честь празднования Дня Победы начался в Москве Послушать истории военных лет ветеранов и станцевать рио-риту смогут гости столичных парков 9 мая Ряд выставок в Главном здании ГМИИ им. А.Пушкина можно будет посетить бесплатно в «Ночь музеев»
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