Музей русского лубка и наивного искусства приглашает на народные гуляния

Праздник под названием «Городецкие сюжеты и народные куплеты» пройдет 19 мая в рамках акции «Ночь в музее».

Музей наивного искусства и русского лубка примет участие в городской акции «Ночь в музее». Акция проводится ежегодно 19 мая, и в этот день с 18.00 до 23.00 в Арт-Наив-Парке пройдут массовые гуляния. На празднике гости музея услышат русские народные песни в исполнении ансамбля «Чары», смогут принять участие в играх, хороводах и народных плясках. также в рамках акции «Ночь в музее» можно будет ознакомиться с выставкой «Городецкие картинки», на которой представлены предметы быта и декоративно-прикладного искусства народов Поволжья периода XIX века и городецкую скульптуру деревянных дел мастера Сергея Соколова

«Ночь в музее» пройдёт 19 мая с 18.00 до 23.00 по адресу: Союзный проспект, дом 15а (в шаговой доступности от станции метро «Новогиреево»).

Телефон для дополнительной информации: 8 (495) 301-03-48.

Напомним, кстати, что в День Победы 9 мая все экспозиции музея наивного искусства и русского лубка будут работать бесплатно. Посетить музей в этот день можно с 12.00 до 19.00.