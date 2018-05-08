Уикенд в Петербурге с 9 по 13 мая 

9 мая
День Победы
Празднование 9 мая в Петербурге начнется в 9 утра с зажжения факелов на Ростральных колоннах. Через час на Дворцовой площади пройдет традиционный парад. В 15:00 — шествие «Бессмертный полк». В 15:30 также на Дворцовой площади начнется концерт. Праздничные программы запланированы в Летнем саду и ЦПКиО. Салют в честь Дня Победы стартует в 22:00.
Спецпоказ «Сталинграда»
В День Победы вновь покажут на большом экране военный пеплум Федора Бондарчука «Сталинград». Картина будет демонстрироваться в формате IAMX в разных кинотеатрах города. Подробности здесь.
с 10 мая
Фильм «Такси 5» / Taxi 5
Французская франшиза все еще жива. В новой части за рулем знаменитого белого такси окажется племянник Даниэля, бездарный водитель, который вместе с копом-асом попытается разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari.
Фильм «Красавица для чудовища» / Mary Shelley
Баойпик писательницы Мэри Шелли, автора романа о Франкенштейне, получивший с легкой руки российских прокатчиков неожиданное название. Первая женщина-режиссер из Саудовской Аравии Хайфа Аль-Мансур сняла феминистскую драму с Эль Фаннинг в главной роли о том, как книжные демоны рождаются из реальной жизни.
Фильм «Анон» / Anon
Режиссер фильма «Время» Эндрю Никкол вновь снимает в главной роли Аманду Сайфред. В идеальном тоталитарном обществе (в котором все есть в базах) детектив Сол Фриленд (Клайв Оуэн) встречает девушку-анонима: она не числится ни в одной картотеке.
10 мая
Диалог Михаила Пиотровского и Михаила Швыдкого
На Новой сцене Александринского театра в четверг директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обсудит с экс-министром культуры Михаилом Швыдким искусство и войну. Диалог приурочен ко Дню Победы. Вход свободный по регистрации.
19:00 Новая сцена Александринского театра
Лекция Алексея Германа-младшего
Режиссер Алексей Герман-младший в четверг даст открытое интервью в СПБГУ. Мероприятие в рамках проекта «В Петербурге можно все» пройдет в Петровском зале Здании 12 коллегий. В новом сезоне онлайн-трансляции интервью будут вести во «ВКонтакте». Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте.
19:00 Здание 12 коллегий
11 мая
Концерт alt-J
В пятницу в «А2» вновь выступят британцы alt-J. В качестве музыкальной основы номинанты «Грэмми», Mercury Prize и Brit Awards взяли экспериментальный рок, который сочетается с фолк-ритмами, мягкой электроникой и приемами арт— и инди-рока. В прошлом году команда выпустила новый альбом, но хиты Breezeblocks и Fitzpleasure тоже непременно сыграет.
19:00 «А2»
Спецпоказ «Запределья»
В пятницу в киноцентре «Родине» покажут удивительно красивый фильм индийского режиссера Тарсема Сингха «Запределье». В ней рассказывается история молодого каскадера Роя. Картина будет демонстироваться на языке оригинала с субтитрами.
19:20 «Родина»
Концерт группы «Биртман»
«Биртман» звучит так, как если бы Высоцкий объединился с ВИА «Песняры»: суровая сибирская лирика и развеселые советские пассажи. На майском концерте группа презентует новый альбом, а также исполнит все главные хиты, успевшие стать народными.
20:00 «Космонавт»
Концерт группы «НОМ»
В пятницу в концертном зале «Аврора» ветераны абсурд-рока, группа «НОМ» представят новый альбом «Я тебя услышал», который стал завершающей частью трилогии «Жизнь Замечательных Людей». Две первые части — «Семеро Смертных» и «Оттепель» — выпустили в 2014 и 2016 годах.
20:00 «Аврора»
12-16 мая
Фестиваль «Виват кино России!»
В субботу стартует фестиваль «Виват кино России!». В семи кинотеатрах Петербурга пройдут бесплатные премьерные и ретроспективные показы фильмов. Например, в «Родине» покажут картины Элема Климова и Ларисы Шепитько. Более подробная программа здесь.
«Интеллигентная барахолка»
Традиционный маркет «Интеллигентная барахолка» на этот раз пройдет в пространстве «Порт Севкабель». В этот раз будет много одежды, в том числе и мужской. Дизайнеры Impugn, NGOC, SATINN, Noel Concept, МАКИ Concept, Womenson, Southern Cold, seriousgirldesign, RKTKT, Verushka, Elena Siroejkina, M33, S'URANA устроят распродажу: от 20% до 50%
12-13 мая, «Порт Севкабель»
Спектакль «Зимняя сказка»
В ТЮЗе в субботу и воскресенье сыграют премьеру по пьесе Уильяма Шекспира «Зимняя сказка». Ее поставил ученик Сергея Женовача Уланбек Баялиев, художником стал Юлиан Табаков, а композитором — Фаустас Латенас.
12-13 мая ТЮЗ им. Брянцева
Спектакль «Фауст»
Инженерный театр «АХЕ» поставил новую версию спектакля по тексту Павла Семченко «Фауст» при участии Николая Хамова. Премьеру сыграют 12 и 13 мая в пространстве «Порох»на Шоссе Революции, 84 (вход со стороны Уманского переулка).
12-13 мая «Порох»
12 мая
Концерт OQJAV
Возродившаяся прошлым летом группа OQJAV представит в субботу в «Космонавте» новые песни. Треки станут основой альбома, который музыканты планируют выпустить этим летом. Специальным гостем концерта станет выбывшая из бэнда Катя Павлова («Обе Две»).
20:00 «Космонавт»
13 мая
Экскурсия по Еврейскому кладбищуДом Культуры Льва Лурье проведет в воскресенье пешеходную экскурсию по Еврейскому кладбищу. Лектор — Валерий Дымшиц, научный сотрудник центра «Петербургская иудаика» в Европейском университете. Собранные средства будут перечислены благотворительному фонду «АдВита». Подробности здесь.
14:00 пр. Александровской Фермы, 66А
Концерт «& Orchestra» и звездные гости: презентация проекта
В воскресенье в Петербурге пройдет презентация проекта «& Orchestra». Он объединяет молодых музыкантов (классических и джазовых) в большой оркестр, исполняющий современную музыку. Поддержать коллектив придут «Меджикул», Тося Чайкина, Bzik, Таша Алакоз, Fun2mass, Артем Пантелеев и другие.
20:00 «Пальма»
до 13 мая
«Другие берега»
В «Манеже» до 13 мая проходит экспозиция «Другие берега». На ней покажут работы ключевых художников московской галереи «Триумф»: AES+F, Recycle Group, CrocodilePOWER, Александра Бродского, Александра Виноградова, Владимира Дубосарского и многих других. Название выставки отсылает к автобиографическому роману Владимира Набокова, в котором литератор рассказал о своем детстве, взрослении, а также переезде в США.
ЦВЗ «Манеж»
«MARX 200»
Арт-группа «Колдовские художники» поздравила Карла Маркса с 200-летием специальной экспозицией. Ее можно увидеть до 13 мая. В выставке приняли участие более 30 художников — в том числе Николай Копейкин, Вася Ложкин, Василий Голубев, Николай Васильев, Андрей Кагадеев, Михаил Гавричков и многие другие.
галерея «Свиное рыло»
«Баби Бадалов & LOBSTERREALISM»
Проект сложен из двух самостоятельных экспозиций. Первая — персональная выставка художника и поэта Баби Бадалова «Je suis Mazimir Kalevich». Вторая — групповая экспозиция петербургских художников. На ней работы покажут номинанты на «ТОП 50» «Север-7», Федор Хиросигэ, Галя Яптик и Лера Лернер.
Новый музей