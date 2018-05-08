Уикенд в Петербурге с 9 по 13 мая

9 мая

День Победы

Празднование 9 мая в Петербурге начнется в 9 утра с зажжения факелов на Ростральных колоннах. Через час на Дворцовой площади пройдет традиционный парад. В 15:00 — шествие «Бессмертный полк». В 15:30 также на Дворцовой площади начнется концерт. Праздничные программы запланированы в Летнем саду и ЦПКиО. Салют в честь Дня Победы стартует в 22:00.

Спецпоказ «Сталинграда»

В День Победы вновь покажут на большом экране военный пеплум Федора Бондарчука «Сталинград». Картина будет демонстрироваться в формате IAMX в разных кинотеатрах города. Подробности здесь.

с 10 мая

Фильм «Такси 5» / Taxi 5

Французская франшиза все еще жива. В новой части за рулем знаменитого белого такси окажется племянник Даниэля, бездарный водитель, который вместе с копом-асом попытается разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari

Фильм «Красавица для чудовища» / Mary Shelley

Баойпик писательницы Мэри Шелли , автора романа о Франкенштейне, получивший с легкой руки российских прокатчиков неожиданное название. Первая женщина-режиссер из Саудовской Аравии Хайфа Аль-Мансур сняла феминистскую драму с Эль Фаннинг в главной роли о том, как книжные демоны рождаются из реальной жизни.

Фильм «Анон» / Anon

10 мая

Диалог Михаила Пиотровского и Михаила Швыдкого

На Новой сцене Александринского театра в четверг директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обсудит с экс-министром культуры Михаилом Швыдким искусство и войну. Диалог приурочен ко Дню Победы. Вход свободный по регистрации.

19:00 Новая сцена Александринского театра

Лекция Алексея Германа-младшего

Режиссер Алексей Герман-младший в четверг даст открытое интервью в СПБГУ. Мероприятие в рамках проекта «В Петербурге можно все» пройдет в Петровском зале Здании 12 коллегий. В новом сезоне онлайн-трансляции интервью будут вести во «ВКонтакте». Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте.

19:00 Здание 12 коллегий

11 мая

Концерт alt-J

В пятницу в «А2» вновь выступят британцы alt-J. В качестве музыкальной основы номинанты «Грэмми», Mercury Prize и Brit Awards взяли экспериментальный рок, который сочетается с фолк-ритмами, мягкой электроникой и приемами арт— и инди-рока. В прошлом году команда выпустила новый альбом, но хиты Breezeblocks и Fitzpleasure тоже непременно сыграет.

19:00 «А2»

Спецпоказ «Запределья»

В пятницу в киноцентре «Родине» покажут удивительно красивый фильм индийского режиссера Тарсема Сингха «Запределье». В ней рассказывается история молодого каскадера Роя. Картина будет демонстироваться на языке оригинала с субтитрами.

19:20 «Родина»

Концерт группы «Биртман»

«Биртман» звучит так, как если бы Высоцкий объединился с ВИА «Песняры»: суровая сибирская лирика и развеселые советские пассажи. На майском концерте группа презентует новый альбом, а также исполнит все главные хиты, успевшие стать народными.

20:00 «Космонавт»

Концерт группы «НОМ»

В пятницу в концертном зале «Аврора» ветераны абсурд-рока, группа «НОМ» представят новый альбом «Я тебя услышал», который стал завершающей частью трилогии «Жизнь Замечательных Людей». Две первые части — «Семеро Смертных» и «Оттепель» — выпустили в 2014 и 2016 годах.

20:00 «Аврора»

12-16 мая

Фестиваль «Виват кино России!»

В субботу стартует фестиваль «Виват кино России!». В семи кинотеатрах Петербурга пройдут бесплатные премьерные и ретроспективные показы фильмов. Например, в «Родине» покажут картины Элема Климова и Ларисы Шепитько . Более подробная программа здесь.

«Интеллигентная барахолка»

Традиционный маркет «Интеллигентная барахолка» на этот раз пройдет в пространстве «Порт Севкабель». В этот раз будет много одежды, в том числе и мужской. Дизайнеры Impugn, NGOC, SATINN, Noel Concept, МАКИ Concept, Womenson, Southern Cold, seriousgirldesign, RKTKT, Verushka, Elena Siroejkina, M33, S'URANA устроят распродажу: от 20% до 50%

12-13 мая, «Порт Севкабель»

Спектакль «Зимняя сказка»

12-13 мая ТЮЗ им. Брянцева

Спектакль «Фауст»

Инженерный театр «АХЕ» поставил новую версию спектакля по тексту Павла Семченко «Фауст» при участии Николая Хамова . Премьеру сыграют 12 и 13 мая в пространстве «Порох»на Шоссе Революции, 84 (вход со стороны Уманского переулка).

12-13 мая «Порох»

12 мая

Концерт OQJAV

Возродившаяся прошлым летом группа OQJAV представит в субботу в «Космонавте» новые песни. Треки станут основой альбома, который музыканты планируют выпустить этим летом. Специальным гостем концерта станет выбывшая из бэнда Катя Павлова («Обе Две»).

20:00 «Космонавт»

13 мая

Экскурсия по Еврейскому кладбищуДом Культуры Льва Лурье проведет в воскресенье пешеходную экскурсию по Еврейскому кладбищу. Лектор — Валерий Дымшиц, научный сотрудник центра «Петербургская иудаика» в Европейском университете. Собранные средства будут перечислены благотворительному фонду «АдВита». Подробности здесь.

14:00 пр. Александровской Фермы, 66А Концерт «& Orchestra» и звездные гости: презентация проекта

В воскресенье в Петербурге пройдет презентация проекта «& Orchestra». Он объединяет молодых музыкантов (классических и джазовых) в большой оркестр, исполняющий современную музыку. Поддержать коллектив придут «Меджикул», Тося Чайкина, Bzik, Таша Алакоз, Fun2mass, Артем Пантелеев и другие.

20:00 «Пальма»

до 13 мая

«Другие берега»

ЦВЗ «Манеж»

«MARX 200»

галерея «Свиное рыло»

«Баби Бадалов & LOBSTERREALISM»

Проект сложен из двух самостоятельных экспозиций. Первая — персональная выставка художника и поэта Баби Бадалова «Je suis Mazimir Kalevich». Вторая — групповая экспозиция петербургских художников. На ней работы покажут номинанты на «ТОП 50» «Север-7», Федор Хиросигэ, Галя Яптик и Лера Лернер.

Новый музей