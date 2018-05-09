Музей Победы в Москве впервые проведет трансляцию празднования 9 мая

МОСКВА, 9 мая. / ТАСС /. Музей Победы на Поклонной горе в Москве впервые организовал прямую трансляцию празднования 9 мая на своих площадках. Об этом сообщает пресс-служба музея в среду.

"Для жителей других городов и тех, кто еще не решил, куда пойти, на сайте с 10:00 впервые в течение всего дня будет вестись текстовая онлайн— трансляция из музея и его открытых площадок", — говорится в сообщении.

В этот день здесь пройдет акция «Лента Победы на Голубе мира».

Как пояснили в музее, каждый сможет повязать георгиевскую ленту на специальной символической конструкции — Голубе мира, тем самым выразив солидарность со всеми людьми, кто хочет мирной жизни и согласия на Земле. Также гостей Музея Победы ждут концерты, световое шоу, кинопоказы и театральные представления.

Вход в музей в честь праздника сделают бесплатным.

9 мая в России отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в этот день в стране проходят парады, праздничные шествия, собрания и демонстрации.