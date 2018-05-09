Пекинские музеи будут открыты бесплатно в Международный день музеев

Пекин, 9 мая / Синьхуа / — Около 100 музеев Пекина, включая 17 музеев, которые обычно взимают плату за вход, будут открыты для посетителей бесплатно 18 мая — в Международный день музеев.

По информации городского управления по охране культурного наследия, среди музеев, предлагающих бесплатное посещение в праздничный день, фигурируют Геологический музей Китая, Пекинский планетарий и Музей Чжоукоудянь.

Городские музеи подготовят более 90 мероприятий, в частности выставки и лекции, чтобы отметить праздник.

18 мая вышеуказанное управление откроет веб-страницу, предлагая людям возможность получить опыт виртуального посещения музея через текст, изображение и видео.

По словам замначальника Пекинского управления по охране культурного наследия Юй Пина, мероприятия ставят целью пригласить как можно большее число людей посетить музеи, а также сделать музеи более популярными среди населения.

Напомним, что число музеев в китайской столице составляет 179. -0-