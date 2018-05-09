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Памятник блокадной кошке установили в центре Петербурга
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Памятник блокадной кошке установили в центре Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербуржцы установили памятник блокадной кошке во дворе дома на улице Композиторов в память о животных, которые спасали Ленинград от нашествия крыс, сообщает «Мойка, 78».
Автором памятника стала руководитель студии художественного литья «АСС» Наталья Рысаева.
Решение установить памятник жильцы дома приняли еще зимой 2018 года.
По задумке авторов животное сидит на стуле и греется под торшером.
Это не первый памятник котам в Петербурге.
В честь котов-спасителей на Малой Садовой улице установили памятник кошке Василисе и коту Елисею.
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