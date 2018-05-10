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Праздничный артиллерийский салют в центре Петербурга состоял из 30 именных залпов
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Праздничный артиллерийский салют в центре Петербурга состоял из 30 именных залпов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Тридцать залпов артиллерийского салюта прозвучали в центре Санкт-Петербурга в День Победы. Сотни тысяч горожан вышли на набережные, поднялись на верхние этажи домов в разных районах города, чтобы увидеть салют, а в акватории Невы скопились прогулочные катера и теплоходы, передает корреспондент ТАСС.
"Залпы даны из орудий Михайловской артиллерийской академии. Все 30 залпов именные — он посвящены, по традиции, нашим ветеранам, отстоявшим Отечество, верховному главнокомандующему, министру обороны, командующему войсками округа, городу-герою Санкт-Петербургу", — сказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.
В организации салюта приняли участие 90 военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии. Салютные установки с пусковыми мортирами калибра от 105 до 310 миллиметров были расположены у кромки воды у Петропавловской крепости. В течение 10 минут 12 артиллерийских орудий и 12 салютных установок произвели залпы, применив более 50 видов фейерверочных изделий. Красные, белые, зеленые огни поднимались в небо снопами, размер куполов превышал 300 м в диаметре.
В Ленинградской области 9 мая прошел парад фейерверков в Городах воинской славы и местах, связанных с ключевыми событиями битвы за Ленинград — одного из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны, продолжавшегося с июля 1941 по июнь 1944 года.
Парад начался салютом у монумента «Партизанская слава», расположенном на въезде в Лугу, где в годы войны был Ленинградский партизанский край. Вечером фейерверки прогремели в населенных пунктах Ломоносовского района — в годы войны часть его территории была оккупирована, но также в районе располагался никогда не занятый врагом Ораниенбаумский плацдарм. Салют состоялся также в Выборге, Гатчине, Всеволожске, Волхове, Кингисеппе и других населенных пунктах региона.
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