Праздничный артиллерийский салют в центре Петербурга состоял из 30 именных залпов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. / ТАСС /. Тридцать залпов артиллерийского салюта прозвучали в центре Санкт-Петербурга в День Победы. Сотни тысяч горожан вышли на набережные, поднялись на верхние этажи домов в разных районах города, чтобы увидеть салют, а в акватории Невы скопились прогулочные катера и теплоходы, передает корреспондент ТАСС.

"Залпы даны из орудий Михайловской артиллерийской академии. Все 30 залпов именные — он посвящены, по традиции, нашим ветеранам, отстоявшим Отечество, верховному главнокомандующему, министру обороны, командующему войсками округа, городу-герою Санкт-Петербургу", — сказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

В организации салюта приняли участие 90 военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии. Салютные установки с пусковыми мортирами калибра от 105 до 310 миллиметров были расположены у кромки воды у Петропавловской крепости. В течение 10 минут 12 артиллерийских орудий и 12 салютных установок произвели залпы, применив более 50 видов фейерверочных изделий. Красные, белые, зеленые огни поднимались в небо снопами, размер куполов превышал 300 м в диаметре.

В Ленинградской области 9 мая прошел парад фейерверков в Городах воинской славы и местах, связанных с ключевыми событиями битвы за Ленинград — одного из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны, продолжавшегося с июля 1941 по июнь 1944 года.

Парад начался салютом у монумента «Партизанская слава», расположенном на въезде в Лугу, где в годы войны был Ленинградский партизанский край. Вечером фейерверки прогремели в населенных пунктах Ломоносовского района — в годы войны часть его территории была оккупирована, но также в районе располагался никогда не занятый врагом Ораниенбаумский плацдарм. Салют состоялся также в Выборге, Гатчине, Всеволожске, Волхове, Кингисеппе и других населенных пунктах региона.