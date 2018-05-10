Человека-паука заставили играть в футбол

Граффити, посвященные чемпионату мира по футболу, появились на фасадах двух домов в Москве. Об этом сообщается в четверг, 10 мая, на официальном сайте столичной мэрии

Восьмиметровое изображение играющих в мячи Железного человека, Человек-паука, Капитана Америки и Чудо-женщины размещено на офисном здании на улице Солженицына. Вторую тематическую уличную картину можно увидеть на проспекте Маршала Жукова, на торце жилого дома №21: здесь запечатлен подросток перед броском мяча на игровое поле.

Автором граффити стал аргентинский художник Мартин Рон.

Уличные картины к чемпионату мира по футболу рисуют в Москве в рамках фестиваля стрит-арта MOST, который будет проходить до середины июня. За это время художники планируют создать еще два уличных полотна. Одна граффити-картина появится на юго-западе в районе Коньково, другая — на юго-востоке столицы (район пока не выбран).

Как отмечается в сообщении на портале мэрии, спортивные граффити призваны напомнить москвичам о предстоящем турнире.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.