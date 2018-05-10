Где в столице послушать военные оркестры

Этим летом в Александровском саду и в парках столичного Департамента культуры выступят 12 военных оркестров. Первый концерт в Александровском саду состоится 19 мая, а последний — 18 августа. А с 26 мая по 11 августа музыка духовых оркестров будет звучать в 12 городских парках: парке Победы на Поклонной горе, Парке Горького, «Сокольниках», саду «Эрмитаж» , Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках «Красная Пресня», «Кузьминки» и «Зарядье».

Выступления музыкальных коллективов состоятся в рамках программы «Военные оркестры в парках», которую подготовила дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации Правительства Москвы . Эти выступления предваряют основные события фестиваля «Спасская башня», который пройдет на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.

Первый концерт программы «Военные оркестры в парках» состоится 19 мая в Александровском саду в 16:00, в остальные дни начало выступлений запланировано на 17:00.

«Первые концерты военных оркестров фестиваля «Спасская башня» прошли в 2016 году на ВДНХ — они были очень тепло приняты горожанами. Тогда было решено сделать программу ежегодной. Так, в прошлом году количество площадок и концертов увеличили, а программу — расширили. Этим летом музыкальные коллективы МЧС , Росгвардии, Федеральной службы охраны и Минобороны России порадуют своими выступлениями посетителей столичных парков уже в третий раз», — рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

Продолжительность концертной программы в городских парках — не менее одного часа. Оркестры исполнят известные композиции разных жанров. Гости услышат военную, классическую, эстрадную и рок-музыку.

Среди участников программы — военные музыкальные коллективы, которые приняли участие в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, гости парков услышат известные композиции в исполнении Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, чья запись гимна России является эталонной, Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России, постоянного участника множества международных военно-музыкальных фестивалей, военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, Показательного оркестра МЧС, а также оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, барабанщики и фанфаристы которого с 1940 года открывают все парады войск Московского гарнизона на Красной площади, включая ежегодные парады Победы.

Парки, в которых можно послушать выступления военных оркестров:

— Александровский сад, 19 мая — Военный образцовый оркестр почетного караула, военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова;

— парк Победы на Поклонной горе, 26 мая — оркестр курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета;

— Парк Горького, 2 июня — военный оркестр Военного университета, Президентский оркестр России;

— парк «Сокольники», 9 июня — военный оркестр Военного университета;

— сад «Эрмитаж», 16 июня — Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации;

— Перовский парк, 23 июня — военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка;

— сад имени Баумана, 30 июня — военный оркестр Московского высшего общевойскового командного училища;

— Бабушкинский парк, 7 июля — Показательный оркестр МЧС России;

— усадьба Воронцово, 14 июля — военный оркестр Общевойсковой академии Вооруженных сил России;

— Измайловский парк, 21 июля — оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации;

— парк «Красная Пресня», 28 июля — оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации;

— парк «Кузьминки», 4 августа — Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России;

— парк «Зарядье», 11 августа — Военный образцовый оркестр почетного караула;

— Александровский сад, 18 августа — Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России, Военный образцовый оркестр почетного караула.