Ещё
В Петербурге откроют сеть Black Star Burger певца Тимати
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге откроют сеть Black Star Burger певца Тимати 

Собака 35 минут назад
Фото: Собака
В Петербурге летом откроется сеть бургерных рэпера Тимати Black Star Burger. В июле откроется первая точка в ТРК «Галерея» на четвертом этаже — там, где раньше располагалась «Мясорубка».
Всего, как пишет «ДП», в городе планируют открыть два или три заведения. Первая бургерная Black Star Burger открылась в 2016 году на Новом Арбате в Москве. О том, что создатели франшизы планировали открыться в Петербурге, стало известно еще летом 2017 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
В Петербурге открылся первый Customize Bar — сервис для кастомизации вещей из денима Уикенд в Петербурге с 9 по 13 мая В Петербурге откроют крупнейший в мире Музей интерактивного современного искусства
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители82
Провальное выступление Самойловой появилось в сети42
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле1
Что стало с Мариной Влади7
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение