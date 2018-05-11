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Фестиваль сказок в Сокольниках
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Фестиваль сказок в Сокольниках 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
12 и 13 мая 2018 года в парке «Сокольники» пройдет фестиваль для детей и их родителей «Фестиваль сказок» или Fairytalesfest.
Фестиваль посвящен детским сказочным произведениям литературы и их театральному воплощению.12 мая на эстраде «Центральная» состоятся показы спектаклей от детских выездных театров Москвы: театра «Почемучка», театра «Перчатка», театра «Империя», театра «Краски-раскраски» и номеров антрэ от театра кукол «Отражение».
Посетители фестиваля также смогут ознакомиться с работами студентов курса для подростков Института фотографии ИПЛФ «RUSS PRESS TEENS». Ребята представят выставку авторских проектов, вдохновлённых разносторонним фотоисследованием темы сказок. В рамках фестиваля на Фонтанной площади состоятся творческие мастер-классы для детей.
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