Выходные в Москве: отдых на любой вкус

Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке классиков "Кукрыниксы, знаменитые и неизвестные" или познакомиться с произведениями молодого искусства на экспозиции в Третьяковской галерее на Крымском валу, оценить новый спектакль "Солнечная линия" по пьесе Ивана Вырыпаева в Центре имени Мейерхольда или услышать живое исполнение любимых хитов на концерте британской группы Alt-J.

Выставки

Экспозиция, посвященная творчеству знаменитого коллектива художников, "Кукрыниксы, знаменитые и неизвестные" продолжает работу в Музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки . Экспозиция объединяет работы Михаила Куприянова , Порфирия Крылова и Николая Сокола: их узнаваемые карикатуры и плакаты из собраний Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Тульского художественного музея, а также частных коллекций.

"Черпая вдохновение из окружающей действительности, Кукрыниксы создавали карикатуры, военные и политические плакаты, живописные пейзажи, книжные иллюстрации. Данная выставка охватывает все многообразие жанров, которое позволит отобразить выдающиеся грани таланта легендарного коллектива",

— говорится в сообщении пресс-службы музея.

"Работы, отобранные на выставку, соответствуют настроениям эпохи и демонстрируют разнообразие идей и практик, которые появились в этот период",

— отметили в пресс-службе галереи. Никто лучше авторов не расскажет о произведении, поэтому аудиогид для этой экспозиции записали сами художники.

Театр

На сцене Центра имени Мейерхольда в субботу покажут спектакль "Солнечная линия" по пьесе известного российского драматурга Ивана Вырыпаева. Главными героями постановки становятся супруги Барбара и Вернер. После семи лет совместной жизни они сталкиваются с абсолютным непониманием, и на протяжении спектакля пытаются преодолеть эту стену. Режиссером постановки выступил Виктор Рыжаков , который сотрудничает с Вырыпаевым не впервые. По словам драматурга, в пьесе он хотел показать механизм того, как люди не могут найти контакт и что им мешает. "И цель этой пьесы — терапевтическая. Ты можешь проработать для какой-то пары, которая пришла на спектакль, эти механизмы", — считает автор.

В воскресенье в театральном лофте "Компас-центр" покажут спектакль "Мой бедный Марат" по одноименной пьесе Алексея Арбузова . Действие постановки разворачивается в блокадном Ленинграде, а ее главными героями становятся трое молодых людей — Марат, Леонидик и Лика, которых связала война, любовь и надежда на светлое будущее. Режиссер спектакля Евгений Шамрай рассказал, что экспериментировал с сюжетом и представил зрителю свою версию классической пьесы. В спектакле используется прием воспоминания, который позволяет сделать постановку реалистичной. Главные роли исполняют Антон Зацепин , Ярослава Славская и Сергей Балашов

"Этот спектакль особенный для меня, я вырос в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Так как я на сцене с раннего возраста, то принимал участие во множестве мероприятий, посвященных теме блокадного Ленинграда и людям, которые пережили это тяжелое время, можно сказать, что репетировал этот спектакль долго… Я открылся сам для себя по новому благодаря этому спектаклю",

— сказал Зацепин, исполнивший роль Марата.

На этих выходных в кино можно увидеть фильм итальянского режиссера Аличе Рорвахер "Чудеса", который несколько лет назад стал победителем российского кинофестиваля 2morrow, а также завоевал несколько международных наград. Главными героинями картины становятся четыре сестры, живущие на отдаленной ферме в Италии, они продолжают семейное дело — производство меда — и понятия не имеют о том, что происходит вне их уютного мирка. Реальность вторгается в сказку, когда в глубинку приезжает телезвезда, снимающая реалити-шоу "Страна чудес". Роли в картине исполнили Моника Беллуччи , Альба Рорвахер, Мария Александра Лунгу, Сабина Тимотео и другие.

Кроме того, в российский прокат вышла документальная картина "Вествуд: Панк, икона, активист" о жизни легендарного лондонского дизайнера Вивьен Вествуд. В ее творчестве и работе уживаются королевская сдержанность и панковский бунт. Режиссеру Лорне Такер удалось уговорить своевольную звезду на интервью, получить доступ к уникальным архивам и пообщаться с ее родственниками и близкими знакомыми, чтобы создать первый фильм о ней. Особого восторга у модного дома Вествуд он не вызвал, но каждый зритель волен самостоятельно отыскать в нем плюсы и минусы.

Концерты

В субботу на сцене концертной площадки "Известия Hall" британский коллектив Alt-J представит свой третий альбом "Relaxer". Они дебютировали в 2012 году, полюбившись слушателям своими спокойными мелодичными треками, в которых, впрочем, не было ни капли меланхолии. С тех пор они неоднократно становились номинантами и лауреатами престижных музыкальных премий. Наиболее известны хиты группы "Breezblocks", "Matilda" и "Fitzpleasurе".