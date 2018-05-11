Около 340 тыс. школьников посетили музеи Москвы в рамках проекта «Музей — детям»

МОСКВА, 11 мая. / ТАСС /. Около 340 тысяч школьников посетили бесплатно московские музеи в рамках проекта «Музеи — детям». Треть из них впервые побывали в музее, сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский

"За время работы проекта «Музеи — детям» музеи столицы посетили 340 тыс. школьников, 30% — впервые, а 15% — во второй раз", — сказал Кибовский в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной акции «Ночь в музее».

Он добавил, что московским властям удалось создать альтернативу «дворовой обстановке» и социальным сетям.

1 сентября 2017 года департамент культуры города Москвы запустил проект по бесплатному посещению школьниками музеев «Музеи-детям», в рамках которого московские школьники могут бесплатно посетить более 90 музеев и выставочных залов, подведомственных департаменту. —0—нс/ие