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Около 340 тыс. школьников посетили музеи Москвы в рамках проекта «Музей — детям»
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Около 340 тыс. школьников посетили музеи Москвы в рамках проекта «Музей — детям» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Около 340 тысяч школьников посетили бесплатно московские музеи в рамках проекта «Музеи — детям». Треть из них впервые побывали в музее, сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"За время работы проекта «Музеи — детям» музеи столицы посетили 340 тыс. школьников, 30% — впервые, а 15% — во второй раз", — сказал Кибовский в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной акции «Ночь в музее».
Он добавил, что московским властям удалось создать альтернативу «дворовой обстановке» и социальным сетям.
1 сентября 2017 года департамент культуры города Москвы запустил проект по бесплатному посещению школьниками музеев «Музеи-детям», в рамках которого московские школьники могут бесплатно посетить более 90 музеев и выставочных залов, подведомственных департаменту. —0—нс/ие
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