Юные преображенцы побывают в сказке

В парке «Сокольники» пройдет Фестиваль сказок.

В эти выходные, 12 и 13 мая, для детей и их родителей пройдет второй по счету «Фестиваль сказок» или «Fairytalesfest». Организаторы посвятили его литературным сказочным произведениям и их театральному воплощению.

Фестиваль откроется в субботу на эстраде «Центральная». Юные посетители парка смогут посмотреть спектакли, которые сыграют для них артисты четырех выездных театров. Начало спектаклей в 13.00. На открытии, которое состоится в 12.30, малышей будет ждать Хитрый Лис, который порадует их мыльными пузырями. А на Фонтанной площади запланированы разнообразные увлекательные мастер-классы. На территории фестиваля будут работать точки по продаже мороженого, сладостей и выпечки.

Вход на территорию фестиваля и мастер-классы бесплатные.