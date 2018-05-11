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Юные преображенцы побывают в сказке
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Юные преображенцы побывают в сказке 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
В парке «Сокольники» пройдет Фестиваль сказок.
В эти выходные, 12 и 13 мая, для детей и их родителей пройдет второй по счету «Фестиваль сказок» или «Fairytalesfest». Организаторы посвятили его литературным сказочным произведениям и их театральному воплощению.
Фестиваль откроется в субботу на эстраде «Центральная». Юные посетители парка смогут посмотреть спектакли, которые сыграют для них артисты четырех выездных театров. Начало спектаклей в 13.00. На открытии, которое состоится в 12.30, малышей будет ждать Хитрый Лис, который порадует их мыльными пузырями. А на Фонтанной площади запланированы разнообразные увлекательные мастер-классы. На территории фестиваля будут работать точки по продаже мороженого, сладостей и выпечки.
Вход на территорию фестиваля и мастер-классы бесплатные.
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