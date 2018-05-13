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«Глаз Бога»: потрясающее фото от NASA
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«Глаз Бога»: потрясающее фото от NASA 

Рамблер 13 мая 2018
Фото: depositphotos.com
В аккаунте NASA в Твиттере опубликовали фотографию, заполучившую почти мгновенно огромное количество лайков и комментариев. Пользователи Сети именовали снимок лучшим из всех когда-либо сделанных ранее.
NASA
В объектив почти метрового телескопа обсерватории Кит-Пик попала туманность Геликса, находящаяся в 650 световых годах от Земли в созвездии Водолея. Выложенный снимок — наложение нескольких фотографий одна на другую — показался пользователем изображением глаза, поэтому его прозвали "Глазом Бога".
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