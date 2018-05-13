«Глаз Бога»: потрясающее фото от NASA

В аккаунте NASA в Твиттере опубликовали фотографию, заполучившую почти мгновенно огромное количество лайков и комментариев. Пользователи Сети именовали снимок лучшим из всех когда-либо сделанных ранее.

NASA

В объектив почти метрового телескопа обсерватории Кит-Пик попала туманность Геликса, находящаяся в 650 световых годах от Земли в созвездии Водолея. Выложенный снимок — наложение нескольких фотографий одна на другую — показался пользователем изображением глаза, поэтому его прозвали "Глазом Бога".