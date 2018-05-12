340 тысяч школьников бесплатно посетили музеи с начала учебного года

Проект «Музеи — детям» привлекает все больше участников. Бесплатно столичные музеи посетили уже 340 тысяч школьников, рассказал Министр Правительства Москвы , руководитель Департамента культуры города Александр Кибовский

«У нас уже по этой программе 340 тысяч школьников посетили музеи. Причем 30 процентов — дети, которые пришли в музеи впервые, а 15 процентов из них потом пришли даже по второму разу», — отметил он.

Проект Мэра Москвы «Музеи — детям» стартовал 1 сентября. Школьники могут бесплатно посетить 90 столичных музеев — как в составе школьных экскурсий, так и самостоятельно. Ожидается, что такой подход поможет сделать посещение музея привычным видом досуга для школьников.

Кроме того, проект поможет сделать уроки школьников более интересными и запоминающимися. «У нас внедрена система, по которой педагоги могут проводить уроки на базе наших музейных экспозиций, 387 таких уроков уже состоялось», — добавил Александр Кибовский.

Пройди в бесплатно музеи можно с помощью социальной карты москвича или карты «Москвенок». Информация о посещении автоматически заносится в электронный дневник школьника, а родители получают СМС-уведомление о том, что их ребенок находится в музее.

С группой от восьми до десяти детей в музей может бесплатно пройти один взрослый, с группой из 11 и более детей — двое взрослых.

Музеи и выставочные залы, участвующие в проекте «Музеи — детям»