340 тысяч школьников бесплатно посетили музеи с начала учебного года 

Проект «Музеи — детям» привлекает все больше участников. Бесплатно столичные музеи посетили уже 340 тысяч школьников, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Александр Кибовский.
«У нас уже по этой программе 340 тысяч школьников посетили музеи. Причем 30 процентов — дети, которые пришли в музеи впервые, а 15 процентов из них потом пришли даже по второму разу», — отметил он.
Проект Мэра Москвы «Музеи — детям» стартовал 1 сентября. Школьники могут бесплатно посетить 90 столичных музеев — как в составе школьных экскурсий, так и самостоятельно. Ожидается, что такой подход поможет сделать посещение музея привычным видом досуга для школьников.
Кроме того, проект поможет сделать уроки школьников более интересными и запоминающимися. «У нас внедрена система, по которой педагоги могут проводить уроки на базе наших музейных экспозиций, 387 таких уроков уже состоялось», — добавил Александр Кибовский.
Пройди в бесплатно музеи можно с помощью социальной карты москвича или карты «Москвенок». Информация о посещении автоматически заносится в электронный дневник школьника, а родители получают СМС-уведомление о том, что их ребенок находится в музее.
С группой от восьми до десяти детей в музей может бесплатно пройти один взрослый, с группой из 11 и более детей — двое взрослых.
Музеи и выставочные залы, участвующие в проекте «Музеи — детям»