Где покататься на лодках и катамаранах в Москве

Лодочные станции и прокаты катамаранов заработали во многих московских парках, сезон длится до осени. Мы собрали все места для прогулок по воде в московских парках, где можно лечь на весла или крутить педали.

Парк Горького

В парке можно покататься сразу на двух прудах: на Пионерском и Голицынском. Здесь ловил рыбу Михаил Чехов и катался на коньках Федор Шаляпин . На набережной Голицынского пруда можно не только отдохнуть, а еще и поработать, здесь хорошо ловит парковый wi-fi (он бесплатный), есть удобные лежаки и лавки.

На Пионерском пруду можно взять в аренду катамараны или лодку, на Голицынском — только катамараны.

лодка: залог — 1500 рублей, будни — 400 рублей за час, выходные и праздничные дни — 500 рублей в час.

2-местный катамаран: залог — 1500 рублей, будни — 400 рублей за час; выходные и праздничные дни — 500 рублей за час.

4-местный катамаран: залог — 1500 рублей, будни — 500 рублей за час; выходные и праздничные дни — 600 рублей за час.

Ежедневно с 10.00 до 23.00.

Парк «Сокольники»

На территории парка культуры и отдыха «Сокольники» располагаются Путяевские пруды. Лодочная станция открылась в прошлом году и находится на берегу самого большого Верхнего Путяевского пруда. Взять лодку в прокат можно около платформы «Маленковская» на 4-м Лучевом просеке. Также можно арендовать шезлонг или воспользоваться камерами хранения. Кстати, на территории каскада Путяевских прудов работает и пункт аренды велосипедов. До 20 мая лодочная станция на техобслуживании, откроется в конце мая-начале июня.

Стоимость проката лодки в течение 1 часа: в будние дни — 200 руб. ; в выходные дни — 300 руб. Залог — 500 руб. + документ.

Ежедневно с 10:00 до 20:00.

Воронцовский парк

Каскад из пяти прудов был создан в XVIII веке благодаря природным особенностям территории. В аренду дают лодки на четыре и на шесть человек. Лодочная станция находится на Большом Воронцовском пруду. Найти пункт проката несложно — он расположен возле моста со скульптурой лебедя. В дождливую погоду лодочная станция не работает.

В Воронцовском парке есть детская площадка, установлена парковая мебель, открыты кафе.

4-х местный катамаран — 200 руб. / 15 мин., 350 руб. / 30 мин., 600 руб. / 60 мин.

4-х местная лодка — 200 руб. / 15 мин., 350 руб. / 30 мин., 600 руб. / 60 мин.

зорбинг (катание в надувном шаре н воде) допускаются дети с 3 лет весом до 30 кг — 300 р. за 3 мин, в ветреную погода аттракцион не работает.

Ежедневно с 10:00 до 19:00.

Парк «Кузьминки»

Лодочная станция находится на территории Шибаевского пруда, за поляной у центральной сцены парка. На прокат можно взять лодку или катамаран. Пруд большой и живописный, вокруг пруда несколько заведений, которые предлагают в основном шашлык.

250 руб. за 30 минут, 400 руб. за 1 час. Залог: 1000 руб.

ежедневно с 9.00 до 21.00, выходной — понедельник.

Парк «Царицыно»

Еще одна лодочная станция работает на берегу пруда музея-заповедника «Царицыно». Посетителям предлагают взять с собой аудиогид, который рассказывает об истории усадьбы. Можно также записаться на экскурсию на моторной лодке, вмещающей семь человек. В парке работает прокат сегвеев и веломобилей.

4-местный катамаран: в будни — 500 руб. /час, в выходные — 850 руб. /час 5-местная гребная лодка с веслами: в будни — 550 руб. /час, в выходные — 850 руб. /час вторник — пятница — 11:00–22:00, суббота, воскресенье и праздничные дни — 10:00–22:00. Понедельник — выходной день.

Измайловский парк

Лодочная станция в Измайловском парке находится в центральной части парка, на Круглом пруду. Прокат лодок и катамаранов работает с мая. На территории парка находятся несколько кафе, где можно подкрепиться после прогулки на воде.

В Измайловском парке открыто около десяти пунктов велопроката. Кстати, Измайловский единственный парк, прокаты которого работают круглосуточно!

4-местный катамаран и лодка: 350 руб., залог — 350 руб.

2-местный катамаран: 250 руб., залог — 350 руб.

В будни с 12:00 до 21:00, выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00.

Усадьба «Кусково»

Усадьбу Кусково в свое время называли Подмосковным Версалем, настолько она была красива и похожа на сад французских королей. После посещения музеев и дворцов этой красивейшей усадьбы можно арендовать лодку или катамаран и поплавать по озеру. При планировании прогулки учитывайте, что прокат лодок и катамаранов работает до 18:00.

стоимость проката лодки в среду и четверг 300 руб. за 30 мин., в пятницу и выходные 400 руб. за 30 мин.

ежедневно с 10 до до 19:00, понедельник, вторник — выходной. ! Пруды в Екатерининском парке находятся на реконструкции, летом планируется открытие. Прокат лодок в Лианозовском парке на Верхнем Лианозовском пруду закрыт.