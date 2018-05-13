Сверху виднее: лучшие смотровые площадки Москвы

Здания, мосты и смотровые площадки, с которых открываются самые живописные виды на Москву.

Увидеть центр

Колокольня Ивана Великого

Кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве…

М. Ю. Лермонтов

Долгое время самым высоким зданием в Москве была колокольня Ивана Великого. Начали ее возводить в 1505 году при Иване Калите и неоднократно достраивали. Сейчас ее высота составляет 81 метр — как современный 25-этажный дом. Самым высоким зданием города колокольня оставалась до строительства храма Христа Спасителя в XIX веке.

Посетителям колокольни нужно пройти небольшое испытание — преодолеть 137 крутых ступеней. Туристам доступен только первый из трех ярусов звона — на высоте 25 метров. Однако и оттуда открывается незабываемый вид на Кремль и город.

Колокольня открыта с 15 мая по 30 сентября ежедневно, кроме четверга. Вход по билетам, которые продаются в кассах Музеев Московского Кремля в Александровском саду. Причем покупать их можно только день в день за 45 минут до начала сеанса. Распространяют по 10 билетов на один сеанс. Попасть на колокольню можно в 10:15, 11:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00.

Продолжительность экскурсии с аудиогидом — 45 минут. В день посещения лучше уточнить наличие билетов по телефону: +7 (495) 695-46-31.

«Зарядье»

Необычную панораму можно увидеть с верхних рядов амфитеатра или парящего моста в парке «Зарядье». Собор Василия Блаженного, Спасская башня, колокольня Ивана Великого, Торговые ряды… Насладиться видами можно по понедельникам с 14:00 до 22:00 (вход до 21:00), а также по другим дням с 10:00 до 22:00 (вход до 21:00). Особенно красиво в «Зарядье» летом, когда Кремль утопает в зелени и лучах заходящего солнца.

Храм Христа Спасителя

Центр столицы, как на ладони, могут увидеть посетители храма Христа Спасителя. На высоте 40 метров расположены четыре открытые смотровые площадки. Сюда можно попасть в понедельник с 13:00 до 17:00 и другие дни с 10:00 до 17:00. Билеты продают в храме и киоске у входа.

Патриарший мост

Одна из лучших панорам открывается с Патриаршего моста. Пешеходный маршрут от храма Христа Спасителя до Замоскворечья пролегает по мосту между Пречистенской и Берсеневской набережными. Лучше всего здесь гулять вечером, когда в реке тонет свет сотен фонарей. А вообще мост открыт круглый год в любое время суток.

Центральный детский магазин

Еще одна отличная смотровая площадка есть на крыше Центрального детского магазина. Отсюда видны Кремль, Политехнический музей, Лубянская площадь и даже главное здание МГУ . Она бесплатная, работает ежедневно с 10:00 до 21:30. Вход через Музей детства.

Гостиница «Украина» (Кутузовский проспект)

Можно посмотреть на Москву из гостиницы «Украина». Открытая смотровая площадка «забралась» на 33-й этаж, она работает круглый год. Отсюда открывается впечатляющий вид на «Москва-Сити», а также на сталинские высотки.

Широкие панорамы

Российская академия наук

На Андреевской набережной расположена смотровая площадка Российской академии наук. Она одна из лучших в городе по широте панорамы. Можно увидеть всю Москву — от здания МГУ и Воробьевых гор до Фрунзенской набережной и Кремля. Находится она по адресу: Ленинский проспект, дом 32а, строение 1. Попасть на площадку можно бесплатно, она открыта круглосуточно.

Кстати, от здания Российской академии наук довольно близко до другой смотровой площадки — на Воробьевых горах, самой известной в столице.

Воробьевы горы

Воробьевы горы расположены в среднем на 100 метров выше центра столицы. Эта высота сопоставима с 35-этажным домом. Площадка оборудована специальными биноклями. Вход на нее бесплатный и круглосуточный. Яркий штрих к легендарной панораме — обновленные «Лужники». Скоро добраться до главного стадиона чемпионата мира по футболу можно будет по канатной дороге. Москвичи и гости столицы смогут «пролететь» над Москвой-рекой.

«Лужники»

На крыше стадиона в «Лужниках» к чемпионату мира сделали уникальную смотровую площадку. Она находиться на высоте всего 25 метров, но благодаря удачному местоположению оттуда открывается красивый вид на центр города, Новодевичий монастырь, небоскребы «Москва-Сити», МГУ и здание РАН.

«Коломенское»

Полюбоваться замечательной панорамой на Москву-реку можно с холма у церкви Вознесения Господня в «Коломенском». В музее-заповеднике также получится заказать пешие экскурсии и посетить выставки. Подробности — на сайте музея.

Живописный мост

Это самый высокий вантовый мост в Европе. С него открывается великолепный вид на северо-запад Москвы — на Гребной канал, Строгино и Серебряный бор.

Из-за облаков

Башня «Федерация» (360 метров)

Звание самой высокой смотровой площадки не только Москвы и России, но и Европы принадлежит комплексу «Панорама 360». Это крытая площадка, расположенная на 89-м этаже башни «Федерация» делового центра «Москва-Сити». Ее особенность в том, что рассмотреть столицу можно со всех сторон. Здесь расположена круговая панорама.

Башня «Око» (354 метра)

Еще одна высотная смотровая площадка находится на 86-м этаже башни «Око» (1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 2). Ее высота — 354 метра.

Останкинская телебашня (337 метров)

Третья по высоте смотровая площадка Москвы находится в 337 метрах от земли. Она застеклена и работает круглый год. Посетителям доступны экскурсии «Смотровая» и «Башня внутри». На последней, в частности, можно увидеть коммуникации телебашни и выйти на балкон, который находится на высоте 85 метров.

Билет можно приобрести на сайте или в кассах по адресу: улица Академика Королева, дом 15, корпус 2. Приезжать надо заранее: как минимум за 30 минут до начала экскурсии. Это нужно для того, чтобы пройти проверку службы безопасности и дойти до самой башни. Экскурсии начинаются строго по графику в период с 09:15 до 21:50. Необходим паспорт. Дети до семи лет и люди, которые не могут передвигаться самостоятельно по соображениям безопасности на территорию башни попасть не смогут.

Башня «Империя» (215 метров)

На высоте 215 метров — в башне «Империя» — располагается музей делового центра «Москва-Сити». Отсюда можно не только посмотреть на современный город с высоты птичьего полета, но и познакомиться с тем, как выглядела столица в прошлом. Например, в экспозиции представлена панорамная фотография города 150-летней давности (1867 год). Экскурсии ведут профессиональные гиды. Подробности на сайте.

Полет над Москвой

Для любителей острых ощущений есть еще один вариант: посмотреть на Москву можно из вертолета или параплана. Такие услуги оказывают частные компании. Общее правило: полеты разрешены только за МКАД. Впрочем, и оттуда можно рассмотреть достопримечательности Москвы.

А тем, кто летать еще не готов, но очень хочет, доступен аттракцион «Полет над Москвой» в парке «Зарядье». Посетителям обещают эффект присутствия благодаря специальным креслам и 13-метровому экрану.