Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 2-6 июня

В начале июня на Красной площади — от Собора Василия Блаженного до Исторического музея — появятся книжные лавки, будут проводиться театральные постановки и встречи с современными писателями.

Книжный фестиваль пройдёт в столице уже в четвёртый раз. В основу мероприятий фестиваля легли юбилеи и круглые даты со дня рождения великих русских писателей, поэтому гостей ждут истории о жизни классиков и театральные постановки, основанные на их произведениях.

Фестиваль «Красная площадь» пройдет со 2 по 6 июня. Вход свободный. Подробную информацию можно найти на официальной

странице

фестиваля.

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