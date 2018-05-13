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Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 2-6 июня
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Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 2-6 июня 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
В начале июня на Красной площади — от Собора Василия Блаженного до Исторического музея — появятся книжные лавки, будут проводиться театральные постановки и встречи с современными писателями.
Книжный фестиваль пройдёт в столице уже в четвёртый раз. В основу мероприятий фестиваля легли юбилеи и круглые даты со дня рождения великих русских писателей, поэтому гостей ждут истории о жизни классиков и театральные постановки, основанные на их произведениях.
Со спектаклями для зрителей выступят труппы театра Et Cetera и Театра Наций. Посетители фестиваля смогут посетить концерты «Виртуозов Москвы» и ансамбля «Солисты Москвы», а также встретиться с популярными авторами современности: в мероприятия примут участие Евгений Гришковец, Александра Маринина, Захар Прилепин, Роман Сенчин и другие.
Фестиваль «Красная площадь» пройдет со 2 по 6 июня. Вход свободный. Подробную информацию можно найти на официальной
странице
фестиваля.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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