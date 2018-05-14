В Москве открыли памятник Марине Цветаевой 

В столице на территории гимназии №1619 открыли памятник русской поэтессе Серебряного века Марине Цветаевой, сообщает РИАМО.
Автором статуи стал известный архитектор Зураб Церетели. "Прежде чем приступать к работе, надо изучить творцов. Откуда у них идея рождается, как это все делается. Стихи, которые написала Цветаева, дают силу. Поэтому, когда передо мной встала задача создать образ, я перечитал стихи", — цитирует РИАМО Церетели.
После церемонии открытия памятника школьников пригласили на бесплатную экскурсия в дом-музей поэтессы. Идею об установке памятника Марине Цветаевой поддержала комиссия по монументальному искусству Московской городской думы в 2017 году.
Мэр столицы Сергей Собянин 14 марта 2018 года подписал распоряжение об установке монумента.