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В Челябинске «День музеев» перейдет в «Ночь музеев»
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В Челябинске «День музеев» перейдет в «Ночь музеев» 

Уральский меридиан 18 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В пятницу, 18 мая, в Челябинске отметят Международный день музеев, за которым последует «Ночь музеев». В 2018 году акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в двенадцатый раз. В ночь с 19 на 20 мая музеи и картинные галереи страны пригласят посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Тема этого года — «Шедевры из запасников».
В Челябинске в этот день многие выставки будут бесплатными и доступными всем желающим. Кроме того, работу музеев продлят до полуночи, чтобы люди смогли успеть попасть сюда после всех своих дневных дел.
Так, в Челябинском музее изобразительных искусств мероприятия пройдут на обеих площадках музея.
«В программе мероприятия Инсталляция Анастасии Богомоловой «Lookbook», проект Дарьи Костиной, Дениса Перевалова и Тимура Бабанина «Ткачество звука / Weaving of Sound», лекции и различные мастер-классы. Вход на обе площадки по единому билету, на все мероприятия в течение дня, его стоимость 150 рублей», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе челябинского государственного музея изобразительных искусств.
К акции «Ночь музеев» присоединятся и челябинские театры. «Театральная карта Ночи музеев 2018» представит зрителям четыре локации: Театр драмы, Молодежный театр, Театр «Манекен», Театр-студия «У Паровоза».
Зрители увидят спектакли-эскизи и смогут принять участие в театральных событиях. Подробнее о «Ночи музеев» можно узнать на сайте.
Фото: Челябинский музей изобразительного искусства.
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