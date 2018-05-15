Фестиваль африканской культуры состоится в районе

Фестиваль «Африка и литература» пройдет 19 мая в музее Серебряного века.

Лекторы расскажут о мифологии континента, писателях и поэзии.

Гости мероприятия увидят не только отрывок из африканского драматического произведения, но и традиционные танцы, сообщили на официальном сайте музея.

Фестиваль состоится в рамках проекта «Ночь музеев». В разработке сценария мероприятия креативной группе музея помогали студенты Национального исследовательского института «Высшая школа экономики»

Добавим, что фестиваль начнется в 19:00 по адресу: проспект Мира, дом 30.