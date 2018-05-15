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В Подмосковье пройдет фестиваль «Усадьба Jazz»
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В Подмосковье пройдет фестиваль «Усадьба Jazz» 

Lenta.ru 15 мая 2018
Фото: Lenta.ru
В Московской области пройдет 15-й фестиваль «Усадьба Jazz», крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу, фанку, инди и электронной музыке. Мероприятие состоится 2 и 3 июня в государственном музее-усадьбе «Архангельское», сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
По словам организаторов, гостей фестиваля ждет особенная музыкальная программа на шести сценах. Участие в мероприятии примут певицы Елка и Peruquois, группы AYWA и «Меджикул», солист дуэта 5’Nizza SunSay и исполнительница Manizha. Одним из хедлайнеров «Усадьбы Jazz» станет группа «АукцЫон». На мероприятие впервые выступит коллектив The New Power Generation, с 1990 года сопровождавший концерты американского музыканта Принса.
«"Усадьба Jazz" — это семейный фестиваль, включая самых маленьких, для которых создано специальное музыкальное пространство — сцена "Усадьба Jazz Kids", юные гости которой совершат увлекательное путешествие в Африку, на Острова Карибского Бассейна, в Одессу начала прошлого века, а также в Гарлем времен детства легендарной Эллы Фитцджеральд», — отмечается в пресс-релизе.
В рамках фестиваля гостям представят проект «Art Свобода» — площадку авангардного и экспериментального музыкального искусства. Ее центральным событием станет театральный проект «Лес» режиссера Дмитрия Мелкина. Помимо этого, на «Art Свободе» состоятся показы спектакля «Эффект присутствия» творческого объединения Freak Fabrik и музыкального представления Animal Band от авторского театра «Эскизы в пространстве».
«Также гостей как всегда ждет маркет, фуд-корт и множество развлечений для всей семьи. Фестиваль объединит вокруг себя самых разных ярких и творческих людей: художников, поэтов, дизайнеров», — подчеркивают организаторы «Усадьбы Jazz».
Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте фестиваля. Для детей моложе 10 лет вход бесплатный.
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