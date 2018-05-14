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Опубликована программа акции «Ночь музеев-2018» в Нижегородской области
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Опубликована программа акции «Ночь музеев-2018» в Нижегородской области 

Нижегородская правда 21 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
Опубликована программа акции «Ночь музеев-2018» в Нижегородской областиС каждым годом к этой ставшей невероятно популярной акции присоединяется все больше музеев, выставочных залов и других учреждений культуры. На этот раз ночью раскроют свои двери для посетителей 62 нижегородских учреждения культуры.
Основные мероприятия в городских музеях и музеях районов Нижегородской области начнутся в 18.00 19 мая, однако некоторые площадки в городе и области начинают работать с 10:00 19 мая и даже с 10:00 17 мая.
«Ночь музеев» — единственное время в году, когда самые популярные и интересные музеи города и области, а также галереи, выставочные залы подготовят специальные экспозиции и развлекательные программы, творческие занятия и даже городской тематический квест. Торжественное открытие «Ночи музеев» состоится на Театральной площади в 15.00 19 мая.
Нижегородцев и гостей города ждет увлекательная программа: экскурсии; традиционный фестиваль «Кремлевская феерия» (в партнерстве с клубами исторической реконструкции «Хорт» и «Шторм»); рыцарский турнир (Нижегородский кремль); познавательные лекции (мультимедийный парк «Россия — Моя история»); викторины; арт-фестиваль «Спортивный интерес» (Художественный музей); различные мастер классы; — семейные программы (Нижегородский выставочный комплекс), старинные развлечения для детей, игры и забавы (литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова).
Также можно будет принять участие в ярмарке мастеров (музейно-выставочный центр «Микула»), огненном шоу при участии театра огня «Эльма», концерте нижегородских школ искусств «Музыка театра», кинопоказе в музее Сахарова, гала-концерте фестиваля творчества ветеранов войны и труда (Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности) и многим другим.
Подробную программу акции «Ночь музеев-2018» смотрите ниже.
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