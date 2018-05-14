Cirque du Soleil: выступать можно в любом возрасте

Есть не так уж много мест на земле, куда мне очень хочется попасть. Северные Гавайи с их 10-метровыми волнами, бал Met Gala и закулисье цирка. Я лично знаю людей с куда более залихватскими мечтами. Но если два первых желания я отложила на вырост — до тех пор, пока не научусь как следует кататься на серфе и не стану звездой, чтобы подняться к музею Метрополитен по красной дорожке — то третье удалось осуществить уже сейчас.

В Москву приехал «Цирк дю Солей», и мне посчастливилось не только побывать на их шоу OVO, но и увидеть, как все устроено изнутри.

Микрокосмос на арене «Лужников»

Один из создателей легендарного цирка, Ги Лалиберте, называет OVO «сильным и хрупким микрокосмосом», так как герои шоу — колония насекомых: шустрые муравьи, нахальные сверчки, жуки, бабочки, пауки. Два главных персонажа — Божья коровка и Муха-иностранец, появляющийся в колонии из ниоткуда и вызывающий (поначалу) стойкую идиосинкразию у всех членов комьюнити.

Но шоу OVO — о любви, поэтому заканчивается все хорошо: легионер влюбляется в Божью коровку и взаимное чувство обеспечивает ему не только счастье, но и дружбу всех остальных жителей колонии.

Когда мы попадаем за кулисы, на сцене тренируются акробаты — репетируют номер «Партерный полет», через несколько часов им предстоит показать зрителям спортивной арены «Лужники», какими прыгучими могут быть жуки. Пока что на сцене смонтированы только три мостика и страховочная сетка, а будущие жуки одеты в обычные спортивные майки и леггинсы.

— Ten minutes, folks! — объявляет в рацию стейдж-менеджер. Это означает, что ровно через десять минут на сцену вынесут другие декорации и начнется репетиция следующей части шоу.

«Тайминг действительно жесткий, — рассказывает пресс-секретарь OVO Николя Шабо. — Сегодня премьера, и мы прогоняем номера один за другим, чтобы артисты привыкли к арене, на которой им предстоит работать следующие две недели» (в Москве Cirque du Soleil будет выступать до 20 мая. — Прим.ред.).

Но дело не только в премьере: пунктуальность — визитная карточка и гордость «Цирка дю Солей». OVO — 25-я по счету постановка цирка, всего в мире прямо сейчас идет 20 разных шоу, и каждое из них начинается вовремя: если начало представления заявлено в 20:00, значит, оно начнется ни секундой позже.

Пока мы смотрим на воздушных гимнастов, раздумывая, во сколько лет нужно начать заниматься, чтобы уметь делать хотя бы половину того, что умеют они, Николя продолжает посвящать нас в тайны микрокосмоса «Цирка дю Солей».

Оказывается, в Москву приехали 100 человек: 50 из них — артисты и музыканты. Музыкантов семеро, и их участие в постановке можно считать «фишкой» команды: обычно артисты выступают под музыку, а в OVO музыканты «озвучивают» все действия артистов — даже если те делают какой-то элемент неправильно (это, впрочем, случается редко).

Еще 50 человек отвечают за хореографию, здоровье и безопасность труппы в гастрольном туре. За сценой установлен разборный спортивный зал — «качалка» переезжает с циркачами из города в город, чтобы циркачи могли тренироваться в свободное от репетиций время.

«Не наступайте на маты, на них артисты тренируются и спят»

«Можете ходить везде, — говорит Николя, показывающий нам бэкстейдж. — Только не наступайте, пожалуйста, в обуви на синие маты: на них артисты тренируются и спят».

И действительно — пока одни ребята (им предстоит сыграть Огненных муравьев, которые жонглируют друг другом) отрабатывают номер, девушки-акробатки спят, свернувшись калачиком. Очень маленьким калачиком –оказывается, для того, чтобы летать под куполом цирка, акробатки не должны весить больше 48 килограммов.

«Иначе партнер тебя просто не удержит», — рассказывает Марина Сергиенко, одна из воздушных гимнасток. В постановке OVO Марина «летает» уже два года. Говорит, что сложно было только первое время — когда приходилось тренироваться по 4-6 часов в день, не считая занятий часа занятий в спортзале и самого шоу, которое идет чуть больше двух часов. Вопрос о поддержании формы, который все это время самым обывательским образом вертелся на языке, отпал сам собой.

«Нам ничего не запрещают есть, конечно, — говорит Марина. — Раз в полгода тренеры проверяют нашу физическую форму, могут посоветовать, что тебе нужно немного сбросить, но контролировать не будут — здесь не как в спорте: когда я работала в сборной Украины по спортивной гимнастике, было намного сложнее. В цирке ты сам несешь за себя ответственность».

«Сложнее всего выступать перед своими»

Ответственность за внешний вид в шоу артисты тоже берут на себя — с труппой OVO путешествует физиотерапевт, четыре костюмера (и четыре «цирковые» стиральные машины, которые аккуратно стирают не только костюмы, но и нежные части от них — хвостики, ушки, рожки), хореографы, тренеры, стейдж-менеджеры. И ни одного визажиста.

«Поначалу делать макияж было мучительно», — рассказывает Доминик Барж. Доминик играет одного из Сверчков — в шоу прыгает на батуте и мягких матах, но говорит, что даже отработка сальто отнимала у него меньше времени, чем мэйкап. «Я все-таки мужчина и не привык каждый день наносить на лицо золотые блестки, сначала по полтора часа на это тратил», — рассказывает он.

«Сегодня премьера, и, конечно, все артисты, сколько бы они ни работали на сцене, волнуются», — говорит киевлянка Марина Сергиенко. — Потому что сложнее всего выступать перед своими. Хочется выложиться на все сто, показать мое лучшее». На фоне непрерывного деления в соцсетях (и новостях) на «ваших» и «наших», «своих» и не очень, такие заявления дорогого стоят.

В труппе работают артисты двадцати национальностей. Главная героиня, Божья коровка, — бразильянка Нейва Насименто, ее возлюбленный — Синяя муха — швейцарец Ян Датлер, рок-герои сверчки — из Бельгии, Канады, России, Украины и США, муравьи, жонглирующие друг другом, — из Китая.

Все артисты попали в «Цирк дю Солей» разными путями: кого-то рекомендовали, кто-то прошел открытый кастинг, кого-то лично пригласили в штаб-квартиру в Монреаль.

Александра Каримулина из России полгода тренировалась в Канаде, а потом выступила на чемпионате мира по гимнастике, прежде чем представители цирка прислали ей контракт.

Киевлянка Марина Сергиенко работала в Росгосцирке, а в OVO приехала на замену акробатке, получившей травму. Американец Доминик обошел в честной борьбе на кастинге несколько десятков других акробатов.

Мы наблюдаем, как слаженно и точно работает труппа: на сцене появляется «стена», по которой предстоит прыгать циркачам-сверчкам.

Николя Шабо в это время обнадеживает тех, кто по-человечески завидует членам этой крутой команды: «Неважно, где тебя заметят представители нашего департамента кастинга (а он у нас гигантский!): в локальном шоу в твоей стране, в большом спорте, на открытом кастинге, о котором мы объявляем в своих соцсетях, на видео в Youtube или в видео-резюме, которое можно загрузить на наш сайт. Совершенно неважно, сколько тебе лет: сейчас самому юному участнику шоу OVO 21 год, а самому старшему — за 40. Но дело не в возрасте: важно, что ты умеешь и насколько подходишь к роли. В одной из наших постановок сейчас работает артист, которому 85 лет. Так что, нет ничего невозможного!»

Шоу OVO будет выступать в ДС «Лужники» до 20 мая.

Редакция благодарит PR-агентство Бедуш & Маренникова за исполнение детской мечты автора.