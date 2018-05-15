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Фестиваль искусств «Точка доступа» в Петербурге
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Фестиваль искусств «Точка доступа» в Петербурге 

Собака 15 мая 2018
Фото: Собака
С 19 июля по 5 августа в Петербурге в четвертый раз пройдет фестиваль искусств «Точка доступа», в рамках которого город будут исследовать в контексте театра и современного искусства, а режиссеры представят свои спектакли в необычных локациях. В прошлом году это были обычные городские квартиры, гаражи и парки.
В этом году площадками фестиваля станут жилой район Парнас, «Невский центр», речной теплоход, библиотека Алвара Аалто в Выборге и другие места. Среди участников — авторы из России, Германии, Швейцарии, Австралии и Ирана. Более подробно о событии и полную программу фестиваля можно будет узнать 22 мая.
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