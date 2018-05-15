Фестиваль искусств «Точка доступа» в Петербурге

С 19 июля по 5 августа в Петербурге в четвертый раз пройдет фестиваль искусств «Точка доступа», в рамках которого город будут исследовать в контексте театра и современного искусства, а режиссеры представят свои спектакли в необычных локациях. В прошлом году это были обычные городские квартиры, гаражи и парки.