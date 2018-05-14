ГлавТема на Радио «Комсомольская правда»

Культовое аналитическое шоу в прямом эфире.

Программу можно слушать не только на радио, но и смотреть прямую трансляцию из студии на сайтах Kp.ru, Главтема.рф, а также в соцсетях Радио «Комсомольская правда» — www.vk.com/radiokp www.facebook.com/radkp и на канале Радио «Комсомольская правда» в Youtube.

Все что нужно для того, чтобы лучше ориентироваться в современном мире, есть в ГлавТеме! Это программа, которой верят, программа о том, как должно быть. Легендарная программа, любимая радиослушателями, снова в эфире!

В эфир радиостанции выходит более 50 авторских проектов, среди них ПодЗарядка, Главное-вовремя, Дави на газ, Военное ревю, Радиорубка, Тема дня, По сути дела, Родительский вопрос, Народный адвокат, Взгляд Поклонской, Личные деньги, Дежа Вю и другие.