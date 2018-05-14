ГлавТема на Радио «Комсомольская правда» 

Культовое аналитическое шоу в прямом эфире.
Каждый четверг на Радио «Комсомольская правда» с 20:05 до 22:00 журналист Михаил Леонтьев, радиоведущий Илья Савельев, бизнесмен и публицист Михаил Юрьев анализируют суть главных мировых событий. Авторы программы обладают инсайдерской информацией, которой делятся с радиослушателями. Они дают ответы на самые волнующие вопросы о ситуации в мире внутренней и внешней политики, экономике, общественной жизни.
Программу можно слушать не только на радио, но и смотреть прямую трансляцию из студии на сайтах Kp.ru, Главтема.рф, а также в соцсетях Радио «Комсомольская правда» — www.vk.com/radiokp, www.facebook.com/radkp и на канале Радио «Комсомольская правда» в Youtube.
Все что нужно для того, чтобы лучше ориентироваться в современном мире, есть в ГлавТеме! Это программа, которой верят, программа о том, как должно быть. Легендарная программа, любимая радиослушателями, снова в эфире!
Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиостанций по федеральному охвату и одним из лидеров по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. Федеральная сеть радиостанции «Комсомольская правда» насчитывает 60 передатчиков по России, от Хабаровска до Калининграда, что покрывает более 400 населенных пунктов страны. По данным исследовательской компании Mediascope за 2017 год среднемесячная аудитория радиостанции по всей стране выросла на 22%. Ежедневно радио слушает более 1,2 миллиона россиян. В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM, а также в режиме online на сайте.
В эфир радиостанции выходит более 50 авторских проектов, среди них ПодЗарядка, Главное-вовремя, Дави на газ, Военное ревю, Радиорубка, Тема дня, По сути дела, Родительский вопрос, Народный адвокат, Взгляд Поклонской, Личные деньги, Дежа Вю и другие.