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В Москве появился еще один памятник Цветаевой
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В Москве появился еще один памятник Цветаевой 

Рамблер 14 мая 2018
Фото: Российская Академия Художеств
В Москве состоялось торжественное открытие памятника Марине Цветаевой. Монумент поэтессы создал известный скульптор Зураб Церетели. Он передал его в дар музею столичной школы номер 1619.
Памятник установили во дворе школы, которая находится в районе Строгино и носит имя Марины Цветаевой с 1996 года.
Скульптор запечатлел поэтессу сидящей с цветком розы в руке.
Российская Академия Художеств
Высота памятника — два метра, выполнен он из бронзы.
Это не первая скульптура в честь Марины Цветаевой. Другой памятник поэтессе в Москве расположен в Борисоглебском переулке, где Цветаева прожила восемь лет. Над памятником работали скульптор Нина Матвеева, а также архитекторы Сергей Бурицкий и Александр Дубовский.
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