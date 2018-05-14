В Москве появился еще один памятник Цветаевой

В Москве состоялось торжественное открытие памятника Марине Цветаевой . Монумент поэтессы создал известный скульптор Зураб Церетели . Он передал его в дар музею столичной школы номер 1619.

Памятник установили во дворе школы, которая находится в районе Строгино и носит имя Марины Цветаевой с 1996 года.

Скульптор запечатлел поэтессу сидящей с цветком розы в руке.

Российская Академия Художеств

Высота памятника — два метра, выполнен он из бронзы.

Это не первая скульптура в честь Марины Цветаевой. Другой памятник поэтессе в Москве расположен в Борисоглебском переулке, где Цветаева прожила восемь лет. Над памятником работали скульптор Нина Матвеева, а также архитекторы Сергей Бурицкий и Александр Дубовский.