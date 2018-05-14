Что почитать в парке: 6 книжных новинок мая

Погода — штука скоропортящаяся. Ловите солнце, пока оно есть — на бульварах и в городских парках, а мы соберем вам книги с собой.

Пришло время принятия солнечных ванн, ленивого возлежания на зеленой траве или созерцания мира на скамейке у тихого прудика. Но как бы приятно это ни было, скорее всего, рано или поздно вам захочется заняться чем-то помимо рефлексии… И пусть это будут интересные, ироничные, легкие книги!

ИЗГНАННЫЕ В САД. Пособие для неначинавших огородников

Тата Олейник

Май для дачников — главный месяц в году. Но ради этой книги, вышедшей в мае в издательстве «Альпина Паблишер», стоит отвлечься от посевной. Тем более что в тему и читается запоем.

Автор книжки — заместитель главного редактора журнала Maxim Тата Олейник — может превратить в нескучное чтение даже настенный отрывной календарь, не то что мужской журнал или пособие по земледелию! Расчет точный: половину книжки занимает описание Татиных экспериментов на сорока сотках под Волоколамском, половину — байки из Татиной жизни. Читать всем!

МИФ. Греческие мифы в пересказе

Самый всеядный и остроумный из современных англичан Стивен Фрай на этот раз пересказывает древнегреческие мифы. И, как обычно, делает это замечательно. Новая книжка издательства

«Фантом Пресс» — хороший повод вспомнить, кто все эти боги и что творилось на небе (и на земле) за много веков до нашей эры. Фрай — эталон вкуса. А это значит, что в его трактовке нет свойственного древним пафоса, менторского занудства и пошлых намеков. И ложной стыдливости тоже нет, за что автору особая благодарность.

КАК ВСЁ БЫЛО

«Иностранка» переиздала одну из лучших книг провокатора от литературы Джулиана Барнса. Хотя нет, для армии читателей Барнса у него нет книг первого и второго эшелона. Каждая — единственная в своем роде (и жанре).

«Как все было» — модернизированный любовный роман 1991 года выпуска, в котором три героя любовного треугольника по очереди рассказывают одну и ту же историю. И, естественно, она получается каждый раз разная. Такой «Расемон» на английский лад. Очень понравится поклонникам лозунга «Правда всегда одна». Здорово, что переиздали.

ВСЯ ОСТАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ

Жан-Поль Дидьелоран

Роман в стиле хорошего умного французского кино, какое мы так любим — чтобы посмеяться, погрустить, полюбить героев и позавидовать тому, как эти французы умеют любой пустяк превратить в сплошное удовольствие и радость жизни. Это второй роман Дидьелорана.

Первый — «Утренний чтец» — критики назвали литературным феноменом: 60-тысячный тираж был распродан за четыре месяца. Этот не хуже. «Вся оставшаяся жизнь» вышла в издательстве Corpus.

ЗДЕСЬ БЫЛА БРИТТ-МАРИ

Фредрик Бакман

Издательство «Синдбад» продолжает печатать серию пронзительных книг шведского блогера и колумниста Фредрика Бакмана. Если вам понравились две предыдущие — «Вторая жизнь Уве» и «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», значит «Здесь была Бритт-Мари» — тоже пойдет на ура.

По сути это продолжение «Бабушки», которая в новой книге после 40 лет брака уходит от своего мужа, переезжает в забытый богом и мировой экономикой поселок Борг и становится тренером футбольной команды. Кстати, экранизировать книгу будет Тува Новотны — режиссер нескольких эпизодов сериалов «Даг» и «Лиллехаммер». Так что никаких розовых соплей.

ДНЕВНИК КНИГОТОРГОВЦА

Шон Байтелл

Если вы действительно любите книги, как говорите (и посмотрели не меньше 6 раз сериал Black Books), пора познакомиться с книжным бизнесом поближе. «Дневник книготорговца», можно сказать, — информация из первых рук. Его автор — владелец самого крупного в Шотландии букинистического книжного магазина — остроумно рассказывает о покупателях, работниках, мелких бытовых проблемах и серьезных трудностях вроде экспансии Amazon.