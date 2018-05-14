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Что почитать в парке: 6 книжных новинок мая
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Что почитать в парке: 6 книжных новинок мая 

Журнал ОК! 14 мая 2018
Фото: pixabay.com
Погода — штука скоропортящаяся. Ловите солнце, пока оно есть — на бульварах и в городских парках, а мы соберем вам книги с собой.
Пришло время принятия солнечных ванн, ленивого возлежания на зеленой траве или созерцания мира на скамейке у тихого прудика. Но как бы приятно это ни было, скорее всего, рано или поздно вам захочется заняться чем-то помимо рефлексии… И пусть это будут интересные, ироничные, легкие книги!

ИЗГНАННЫЕ В САД. Пособие для неначинавших огородников

Тата Олейник
Май для дачников — главный месяц в году. Но ради этой книги, вышедшей в мае в издательстве «Альпина Паблишер», стоит отвлечься от посевной. Тем более что в тему и читается запоем.
Автор книжки — заместитель главного редактора журнала Maxim Тата Олейник — может превратить в нескучное чтение даже настенный отрывной календарь, не то что мужской журнал или пособие по земледелию! Расчет точный: половину книжки занимает описание Татиных экспериментов на сорока сотках под Волоколамском, половину — байки из Татиной жизни. Читать всем!

МИФ. Греческие мифы в пересказе

Стивен Фрай
Самый всеядный и остроумный из современных англичан Стивен Фрай на этот раз пересказывает древнегреческие мифы. И, как обычно, делает это замечательно. Новая книжка издательства
«Фантом Пресс» — хороший повод вспомнить, кто все эти боги и что творилось на небе (и на земле) за много веков до нашей эры. Фрай — эталон вкуса. А это значит, что в его трактовке нет свойственного древним пафоса, менторского занудства и пошлых намеков. И ложной стыдливости тоже нет, за что автору особая благодарность.

КАК ВСЁ БЫЛО

Джулиан Барнс
«Иностранка» переиздала одну из лучших книг провокатора от литературы Джулиана Барнса. Хотя нет, для армии читателей Барнса у него нет книг первого и второго эшелона. Каждая — единственная в своем роде (и жанре).
«Как все было» — модернизированный любовный роман 1991 года выпуска, в котором три героя любовного треугольника по очереди рассказывают одну и ту же историю. И, естественно, она получается каждый раз разная. Такой «Расемон» на английский лад. Очень понравится поклонникам лозунга «Правда всегда одна». Здорово, что переиздали.

ВСЯ ОСТАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ

Жан-Поль Дидьелоран
Роман в стиле хорошего умного французского кино, какое мы так любим — чтобы посмеяться, погрустить, полюбить героев и позавидовать тому, как эти французы умеют любой пустяк превратить в сплошное удовольствие и радость жизни. Это второй роман Дидьелорана.
Первый — «Утренний чтец» — критики назвали литературным феноменом: 60-тысячный тираж был распродан за четыре месяца. Этот не хуже. «Вся оставшаяся жизнь» вышла в издательстве Corpus.

ЗДЕСЬ БЫЛА БРИТТ-МАРИ

Фредрик Бакман
Издательство «Синдбад» продолжает печатать серию пронзительных книг шведского блогера и колумниста Фредрика Бакмана. Если вам понравились две предыдущие — «Вторая жизнь Уве» и «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», значит «Здесь была Бритт-Мари» — тоже пойдет на ура.
По сути это продолжение «Бабушки», которая в новой книге после 40 лет брака уходит от своего мужа, переезжает в забытый богом и мировой экономикой поселок Борг и становится тренером футбольной команды. Кстати, экранизировать книгу будет Тува Новотны — режиссер нескольких эпизодов сериалов «Даг» и «Лиллехаммер». Так что никаких розовых соплей.

ДНЕВНИК КНИГОТОРГОВЦА

Шон Байтелл
Если вы действительно любите книги, как говорите (и посмотрели не меньше 6 раз сериал Black Books), пора познакомиться с книжным бизнесом поближе. «Дневник книготорговца», можно сказать, — информация из первых рук. Его автор — владелец самого крупного в Шотландии букинистического книжного магазина — остроумно рассказывает о покупателях, работниках, мелких бытовых проблемах и серьезных трудностях вроде экспансии Amazon.
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