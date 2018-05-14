Звезды отметили День Мамы по японскому календарю

13 мая

В рамках масштабного проекта «Культура жить», приуроченного к перекрестному году «Россия — Япония» в «Аптекарском огороде» Ботанического сада МГУ японские и русские семьи впервые отметили вместе День Мамы. О том, насколько необходимы такие инициативы, говорили в приветственном слове Советник посольства Японии в России, руководитель отдела японской культуры Japan Foundation Такахаси Масакадзу и глава корпорации RHANA, вдохновитель проекта «Культура жить», член-корреспондент РАЕН Екатерина Диброва.

“Объединение двух культур может действительно многое нам дать… Но кое-что у нас и так общее — культ семьи, семейные ценности, любовь к маме. Это нерушимо!” — прокомментировала Екатерина Диброва.

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Программа праздника была весьма насыщенной. После торжественных слов и поздравлений в оранжерее состоялось выступление знаменитого скрипача-виртуоза Кодзи Моришита, приехавшего в Россию по личному приглашению Екатерины Дибровой. На скрипке, созданной венецианским мастером в 1700 году, он исполнил шедевры русских композиторов.

После экскурсий по оранжереям старейшего в стране ботанического сада и мастер-классов для детей гости посмотрели спектакль-хит частного театра С. А. Д, который располагается в сердце «Аптекарского огорода», «Щелкунчик в стиле стимпанк» с Кириллом Рубцовым в главной роли. Спектакль представлял публике заслуженный артист России Влад Демченко.

Как и в большинстве событий, организованных в рамках проекта «Культура жить. Активное долголетие», гости праздника могли участвовать в благотворительной инициативе. Фонд «Линия жизни» предложил собравшимся озеленить Дерево Желаний, купив листок с пожеланием и прикрепив к дереву, которое в конце праздника было по-весеннему зеленым. Часть вырученных средств будет направлена на лечение тяжелобольных детей.

В атмосфере весеннего праздника звездные мамы с удовольствием делились воспоминаниями о собственных мамах и своем детстве.

Вот что, например, рассказала известная ведущая Алла Довлатова: «Мама была необыкновенно красивая — такие женщины по улицам не ходили, только на экране могли появиться. И она учила меня быть женщиной, разрешала даже красить ногти в детском саду… Говорила: «Ты с детства женщина — так почему нет?»

С юмором вспомнила свой театральный дебют Елена Борщева: «С мамой связано мое первое выступление на сцене. Я пела тогда песню из одного только слова «Мама, мама, мама». Мне было два года — с этого началась моя карьера».

Эвелина Бледанс особенно тепло говорила о том, как ее воспитывала мама: «Мама была моим лучшим другом, моей подругой, которая никогда не давила и ни на чем не настаивала».

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова поделилась трогательным воспоминанием из детства: «В детстве мама отправляла меня к бабушке в деревню и писала мне письма, которые я очень ждала. У нас был почтовый ящик, до которого я не доставала, ставила ящик, чтобы дотянуться. Как-то упала с него, зацепившись за гвоздь, и этот маленький шрам напоминает мне об этом счастье — получать мамины письма»…

В конце вечера все дети получили подарки — живой шоколад от японской фирмы ROYCE и великолепные умные игрушки от TOYS.

В воздух были выпущены гелиевые шары с именами мам. Было объявлено, что День Мамы пройдет в середине мая и в следующем году.