Семь реальных мест из романа «Мастер и Маргарита»

15 мая, у знаменитого советского писателя Михаила Булгакова день рождения. В честь этой даты мы вспоминаем самые интересные места Москвы, которые имеют отношение к его творчеству.

Самый известный роман Михаила Булгакова, который принес ему мировую славу — «Мастер и Маргарита». Даже спустя 78 лет после его публикации в столице до сих пор проводят экскурсии по описанным в нем местам.

«Нехорошая квартира»

Культовым местом для всех поклонников Булгакова, которое стоит посетить в первую очередь, остается «нехорошая квартира» в доме №50 302-Бис, в котором и проживал Воланд. Прообразом для нее стала квартира по адресу: Большая Садовая улица, дом 10, где одно время жил и трудился писатель. Сейчас квартира стала музеем, там можно найти много вещей, имеющих отношение к роману — в том числе знаменитый примус, который починял кот Бегемот.

Патриаршие пруды

Одним из самых популярных мест, о котором вспоминает большинство людей при упоминании «Мастера и Маргариты», по праву можно считать Патриаршие пруды. Именно здесь начинается действие романа. Это одно из самых красивых мест центра Москвы, где поэт Иван Бездомный и литератор Михаил Берлиоз встречают Воланда и его приближенных. Недалеко отсюда находится то самое место, где Аннушка раз «не только купила, но даже разлила» подсолнечное масло, а Берлиоз лишился своей головы. Это перекресток улицы Малая Бронная и Ермолаевского переулка. Когда-то давно здесь проходили трамвайные пути и был тот самый турникет, у которого поскользнулся литератор.

Подвал Мастера

Есть много мнений, какой именно дом послужил Булгакову основой для описания жилья Мастера. По самой популярной версии, писатель поселил своего героя в подвале дома №9, что в Мансуровском переулке. Это не просто случайное строение, Михаил Афанасьевич часто бывал в этом доме в гостях у своих друзей братьев Топленивновых и работал над романом. Здесь действительно есть подвал, вернее полуподвальный этаж, обустроенный под жилое помещение. Во времена писателя у дома пышными кустами росла сирень.

Большой Гнездниковский переулок

Считается, что в этом самом переулке Мастер впервые встретил Маргариту. Примечательно, что именно здесь, в доме Нирнзее (Большой Гнездниковский, 10), где располагалось московское отделение газеты «Накануне», работал Михаил Булгаков. Этот же дом у писателя встречается в сборнике «Дьяволиада» и очерке «Сорок сороков».

Дом Грибоедова

В этом доме находилось объединение литераторов МАССОЛИТ, возглавляемое Михаилом Берлиозом. Прообразом для него стал Дом Герцена на Тверском бульваре, 25. В 1920-х годах здесь заседали сразу несколько литературных организаций — Московская ассоциация пролетарских писателей и Российская ассоциация пролетарских писателей. Сегодня здесь расположен Литературный институт имени Максима Горького.

Особняк Маргариты

Исследователи до сих пор спорят, какой столичный особняк послужил прообразом дома, где жила Маргарита. По одной из версий, это реально существующий особняк Саввы Морозова (Спиридоновка, 17). Но даже если это не так, в погоне за Воландом именно этот дом пробегал писатель поэт Иван Бездомный. А в эпилоге романа тот же Бездомный «через Спиридоновку с пустыми и незрячими глазами идет в арбатские переулки».

Самая популярная и логичная версия — дом по адресу Малый Ржевский переулок, 6. Расположенный в тех самых арбатских переулках, но при этом близко к Патриаршим прудам, он напоминает готический особняк. К сожалению, сад у этого дома, даже если он и был раньше, не сохранился — со всех сторон он окружен другими строениями.

Театр Варьете

Вымышленный эстрадно-цирковой театр у Булгакова находился в здании нынешнего Театра сатиры на Большой Садовой, 18. В годы писателя здесь располагался Московский мюзик-холл. Именно в этом театре Воланд устроил сеанс черной магии, на котором на зрителей изливался «денежный дождь», а конферансье то терял свою голову, то получал ее на место. Любопытно, что сеансы массового гипноза, описанные в этой сцене, Булгаков почерпнул из выступлений артистам оригинального жанра Николая Орландо (Смирнов), который был большим мастером иллюзии.