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Летом в Питере пройдет фестиваль «Точка доступа»
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Летом в Питере пройдет фестиваль «Точка доступа» 

Ivyborg.ru 15 мая 2018
Фото: depositphotos.com
С 19 июля по 5 августа в Санкт-Петербурге пройдет четвертый фестиваль искусств «Точка доступа», исследующий городскую среду средствами театра, современного искусства и паблик-арта. В рамках события авторы представят свои спектакли и перформансы в необычных локациях.
Площадками «Точки доступа» в 2018 году станут жилой район Парнас, ТЦ «Невский центр», речной теплоход, библиотека Алвара Аалто в Выборге и другие места.
В фестивале примут участие авторы из России, Германии, Швейцарии, Австралии и Ирана: режиссеры Йозуа Резинг, Мартин Шик, Али Асгар Дашти, композитор Владимир Раннев и другие.
Более подробная информация представлена на сайте события. Полную программу фестиваля представят 22 мая.
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