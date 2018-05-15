Летом в Питере пройдет фестиваль «Точка доступа»

С 19 июля по 5 августа в Санкт-Петербурге пройдет четвертый фестиваль искусств «Точка доступа», исследующий городскую среду средствами театра, современного искусства и паблик-арта. В рамках события авторы представят свои спектакли и перформансы в необычных локациях.

Площадками «Точки доступа» в 2018 году станут жилой район Парнас, ТЦ «Невский центр», речной теплоход, библиотека Алвара Аалто в Выборге и другие места.

Более подробная информация представлена на сайте события. Полную программу фестиваля представят 22 мая.