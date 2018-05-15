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Названы самые дешевые курорты для летнего отдыха
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Названы самые дешевые курорты для летнего отдыха 

dom.lenta.ru 15 мая 2018
Фото: dom.lenta.ru
Евпатория возглавила рейтинг популярных российских курортов с невысокой стоимостью проживания в летний сезон 2018 года. Об этом свидетельствуют материалы туристического сервиса Tvil.ru, поступившие в «Дом» во вторник, 15 мая.
Рейтинг составлен на основе данных о бронировании жилья в частном секторе в период с 1 июня по 31 августа. В топ-10 курортов страны с демократичными ценами на съемные дома и квартиры вошли пять населенных пунктов в Крыму, четыре в Краснодарском крае и Севастополь.
По данным аналитиков, в среднем туристы потратят на аренду жилья в лидере рейтинга — Евпатории — чуть более двух тысяч рублей в сутки и проведут на побережье около 14 дней. Второе место списка занял Судак, третье — Феодосия, четвертое — Ейск (во всех средняя ставка аренды составляет порядка 2,1 тысячи рублей в сутки). За ними следуют Анапа (2,2 тысячи рублей/сутки), Сочи (2,4 тысячи), Севастополь и Геленджик (2,5 тысячи), Алушта (2,6 тысячи).
Самое дорогое съемное жилье предлагается в Ялте — среднестатистические местные объекты предлагаются по цене 2,8 тысячи рублей в сутки, подсчитали в Tvil.ru.
Согласно ранее обнародованной статистике сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Skyscanner, по итогам 2017 года общее время отдыха россиян на родине составило 116,3 тысячи лет. За границей граждане провели суммарно 303,4 тысячи лет.
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