Названы самые дешевые курорты для летнего отдыха

Евпатория возглавила рейтинг популярных российских курортов с невысокой стоимостью проживания в летний сезон 2018 года. Об этом свидетельствуют материалы туристического сервиса Tvil.ru, поступившие в «Дом» во вторник, 15 мая.

Севастополь. Рейтинг составлен на основе данных о бронировании жилья в частном секторе в период с 1 июня по 31 августа. В топ-10 курортов страны с демократичными ценами на съемные дома и квартиры вошли пять населенных пунктов в Крыму , четыре в Краснодарском крае

По данным аналитиков, в среднем туристы потратят на аренду жилья в лидере рейтинга — Евпатории — чуть более двух тысяч рублей в сутки и проведут на побережье около 14 дней. Второе место списка занял Судак , третье — Феодосия, четвертое — Ейск (во всех средняя ставка аренды составляет порядка 2,1 тысячи рублей в сутки). За ними следуют Анапа (2,2 тысячи рублей/сутки), Сочи (2,4 тысячи), Севастополь и Геленджик (2,5 тысячи), Алушта (2,6 тысячи).

Самое дорогое съемное жилье предлагается в Ялте — среднестатистические местные объекты предлагаются по цене 2,8 тысячи рублей в сутки, подсчитали в Tvil.ru.

Согласно ранее обнародованной статистике сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Skyscanner, по итогам 2017 года общее время отдыха россиян на родине составило 116,3 тысячи лет. За границей граждане провели суммарно 303,4 тысячи лет.