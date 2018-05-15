Спектакль-перформанс покажут в Музее русского импрессионизма на Ленинградском проспекте

По словам устроителей, необычное действо состоится в абсолютно пустых залах. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения культуры.

— Спектакль-перформанс состоится в рамках «Ночи музеев — 2018». Один из главных героев современного театра — режиссер Юрий Квятковский — создаст спектакль на стыке жанров. Он совместит в одном пространстве документальный, драматический и пластический театры, — пообещал представитель музея.

Начало в 18.00. Продолжительность — 40 минут. Требуется регистрация на официальном сайте музея.

Адрес Музея русского импрессионизма: Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11. (мю)