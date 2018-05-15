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Мировые художники разрисуют торговые центры в Москве
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Мировые художники разрисуют торговые центры в Москве 

360tv.ru 15 мая 2018
Фото: 360tv.ru
В Москву приедут 10 лучших стрит‐арт художников, чтобы украсить стены торговых центров города. Первый макет рисунка закончат 20 мая, а половину силуэта можно увидеть уже во вторник, 15 мая. Об этом сообщил «360» генеральный директор управляющей компании «Атриум», один из организаторов Павел Чекрыжов.
Инициативу об украшении стен торговых центров обсудили с Департаментом культуры столицы. По словам Чекрыжова, культура развивается во всем мире, а в России она представлена либо частично, либо не на должном уровне. Поэтому решили пригласить лучших художников, в числе которых будут представители России.
Мы сделали проект, чтобы вдохновлять ту публику, которая есть рядом с той территорией, где мы находимся, то есть это поток от 300 до 400 тысяч человек в день, просто проходящих мимо, плюс до миллиона автомобилей в день проезжающих мимо
Павел Чекрыжов.генеральный директор управляющей компании «Атриум»
Этот проект отличается от обычного стрит-арта, потому что в России к такому «художеству» не всегда относятся с пониманием.
«Для них (художников — прим.) Россия была такой потайной мир, о котором они, к сожалению судили по новостям», — отметил Чекрыжов.
Однако теперь художники видят «безопасный, чистый город, мегаполис совершенно нового уровня, не такой, как они видели». Примечательно, что проект некоммерческий.
То, что создадут «творцы» — это их впечатления от России и Москвы. Кто-то из них посвятит свою работу изобретениям русских ученых, кто-то — космонавтике.
К слову, первая работа будет именно на эту тему. Художник Тристан Итон — один из самых знаменитых гостей столицы, он работал и с люксовыми брендами, и у него огромное количество важных проектов. «С его работ начинались многие районы, которые считаются элитными, где живут успешные люди и люди, с ними себя ассоциирующие», — напомнил Чекрыжов.
На рисунке Итона будет изображен космонавт в советской форме, а также американские и советские проекты 80-х, связанные с космическими программами.
Первый макет завершат 20 мая. По состоянию на 15 число готова уже половина силуэта. Таким образом, 16 мая космонавт уже приобретет более менее «человеческий» вид.
Источник фото: телеканал «360»
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