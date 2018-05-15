Тульская область примет участие в «Ночи музеев»

Тульская область примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев» 19 мая, сообщает kp.ru

Мероприятия подготовили федеральные, региональные и муниципальные музеи, а также Объединение центров развития истории, народной культуры и туризма и Тульская областная филармония.

Запланированы выставки, концерты, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, интерактивные программы, спектакли.

Например, в музее «Куликово поле» в деревне Моховое пройдёт световое шоу, а в музее «Тульский кремль» можно будет увидеть «Призраки старой крепости».

Ранее портал «ВашГород.ру» рассказал о программе «Ночи музеев» в Кемерове.