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Тульская область примет участие в «Ночи музеев»
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Тульская область примет участие в «Ночи музеев» 

RT на русском 1 час назад
Тульская область примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев» 19 мая, сообщает kp.ru.
Мероприятия подготовили федеральные, региональные и муниципальные музеи, а также Объединение центров развития истории, народной культуры и туризма и Тульская областная филармония.
Запланированы выставки, концерты, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, интерактивные программы, спектакли.
Например, в музее «Куликово поле» в деревне Моховое пройдёт световое шоу, а в музее «Тульский кремль» можно будет увидеть «Призраки старой крепости».
Ранее портал «ВашГород.ру» рассказал о программе «Ночи музеев» в Кемерове.
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