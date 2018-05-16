Игры на овощах: как ярко провести День парков

Праздничные мероприятия пройдут на 20 площадках, среди которых сад имени Баумана, парк Победы, «Зарядье» и «Сокольники».

Танцевальные мастер-классы, занятия с профессиональными фитнес-тренерами и познавательные пешеходные экскурсии пройдут в столичных парках 19 мая. С 2012 года в этот день в Москве отмечается День парков. Праздничные программы и развлечения для горожан подготовили в 20 зонах отдыха.

Сад имени Баумана приглашает принять участие в танцевальных мастер-классах. С 13:00 до 15:00 преподаватели будут обучать танго, вальсу и латине. С 13:00 до 17:00 в летней читальне будет работать музыкальная площадка, где посетители смогут сочинить мелодию, играя на музыкальных инструментах из овощей и фруктов. А в 14:00 начнется экскурсия по саду, на которой расскажут об истории парка и Басманного района. Участники соберутся у бюста Н. Э. Баумана. Предварительной регистрации не требуется.

Танцевальная программа ждет 19 мая и гостей парка Победы на Поклонной горе. В 13:00 здесь начнется выступление балетного коллектива «Элит-S» и мастер-класс по танцам в стиле хип-хоп, на 14:00 запланирован концерт артистов телевизионного проекта «Танцы» Арсения Хоронжего и Виктории Сидельниковой, а также занятие по брейк-дансу. В 15:00 перед зрителями выступят ученики школы современного танца Step Up и стартует мастер-класс по спортивным танцам. А в 16:00 горожане смогут увидеть танцы балетного коллектива Art Dance Club и покататься на роликах.

Сад «Эрмитаж» предлагает москвичам в День парков вспомнить традиционные дворовые игры: казаки-разбойники, «Выше ноги от земли», городки и скакалки. Присоединиться к ним можно будет с 14:00 до 17:00.

Парк «Кузьминки» подготовил насыщенную спортивную программу для любителей активного отдыха. В зоне здорового образа жизни будет давать консультации профессиональный фитнес-тренер. Он покажет упражнения для разных групп мышц и поможет составить индивидуальную программу тренировок. Кроме того, в парке откроется стена для граффити и тематических иллюстраций, а также игровая зона с настольными играми (например, «Мафия», «Крокодил» и «Элиас»).

А в «Сокольниках» в 12:00 ждут любителей познавательных прогулок. Там начнется пешеходная экскурсия, где горожанам расскажут об истории парка. Чтобы присоединиться к прогулке, необходимо предварительно зарегистрироваться. В 14:00 здесь начнется квест «Культпоход в „Сокольники“». В составе пионерского отряда участники отправятся в поход, во время которого познакомятся с достопримечательностями парка середины ХХ века. Перед квестом тоже нужно пройти регистрацию. В музее «Сокольников» 19 мая откроется выставка фотографий, посвященная паркам столицы в дореволюционные годы.

Парки, подготовившие программу на 19 мая:

— сад «Эрмитаж»;

— Перовский парк;

— сад имени Баумана;

— «Фили»;

— Таганский парк;

— Воронцовский парк;

— «Красная Пресня»

— парк Победы на Поклонной горе;

— Лианозовский парк:

— Гончаровский парк;

— Измайловский парк;

— «Зарядье»;

— Сиреневый сад;

— парк «Кузьминки»;

— парк «Садовники»;

— Бабушкинский парк;

— «Северное Тушино»;

— «Сокольники»;

— Парк Горького;

— парк искусств «Музеон».

Столичные парки также присоединятся к акции «Ночь в музее», которая пройдет с 19 по 20 мая. Посетители смогут послушать джазовые концерты, сходить на выставки, вечерние и ночные экскурсии с фонариками и принять участие в карнавале. В 11 парках бесплатные мероприятия пройдут с 18:00 до 00:00, в «Музеоне» гостей ждут с 16:00.