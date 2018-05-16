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В рамках «Ночи музеев» в Волгограде покажут спектакль на Мамаевом кургане
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В рамках «Ночи музеев» в Волгограде покажут спектакль на Мамаевом кургане 

RT на русском 35 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде в рамках акции «Ночь музеев», запланированной на 19 мая, пройдут спектакли, мастер-классы, выставки и другие мероприятия. Об этом сообщает kp.ru.
Например, Музей водоканала представит спектакль «Белое платье» к 75-летию Черкасовского движения. Показ пройдёт на Мамаевом кургане.
В интерактивном музее «Россия — моя история» проведут викторину, детские мастер-классы, уроки танцев.
В залах музея Машкова можно будет увидеть экспозиции «Театр навсегда», «Русская коллекция», «Мастерская Машкова», «За мной, читатель!».
Главным событием в музее-панораме «Сталинградская битва» станет выставка шедевров — в Триумфальном зале представят скульптуры «Поцелуй» и «Ревность» Огюста Родена.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал о программе «Ночи музеев» в Кемерове.
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СМИ рассказали о программе «Ночи музеев» в Кемерове Тульская область примет участие в «Ночи музеев» Учреждения культуры Хабаровска присоединятся к акции «Ночь музеев»
Комментарии  Ещё 2 источника 
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