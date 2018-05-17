Сценарий на уикенд

Приготовься! Нас ждут такие насыщенные выходные, что домой ты вернешься в лучшем случае к утру понедельника… Успеть надо все: потанцевать на музыкальном фестивале, попасть на кулинарный мастер-класс и посмотреть самый провокационный фильм этого года.

Восхищаемся прижизненным портретом Марины Цветаевой

С 17 мая в Доме-музее Марии Цветаевой

Как приличные девочки, начнем выходные с похода в музей, тем более что повод есть отличный. На художественную выставку в Доме-музее Марины Цветаевой, где представят работы известнейшего художника Георгия Артемова, доставят уникальный прижизненный портрет Цветаевой. Великая «Тоска по родине!» Марины феерично завершится. Картину из Парижа привезет дочь Георгия Мари и оставит в дар Дому-музею и нам на радость.

Учимся новым трендам в искусстве с проектом ARTRIUM

С 13 мая в ТЦ «Атриум»

Адептам андеграудной культуры стоит понаблюдать, как из московского центра «Атриум» сделают огромный арт-объект. Дело в том, что с мая по сентябрь команда «Атриума» будет привозить в Москву самых известных представителей урбанистического искусства, в числе которых Шепард Фейри, который создал «Надежду» Барака Обамы , Тристан Итон, который превратил Лондон в одну большую арт-инсталляцию, Футура, который является одним из родоначальников уличного искусства в Нью-Йорке и тусовался вместе с Энди Уорхолом и Жан-Мишелем Баскией.

Таким образом ребята попытаются поставить Москву в один ряд с главными культурными столицами мира, где подобное искусство стало частью национальной культуры.

Зажигаем со звездами на «Маевке Лайв»

19 мая в парке «Сокольники»

За атмосферу приближающегося лета, тепла и непрерывного веселья в этот уикенд будет отвечать проект «Музыка Первого» — фестиваль most popular треков «Маевка Лайв».

Со своими суперхитами в рамках многочасового марафона выступят более 40 исполнителей. Елена Темникова , «ВИА Гра», MBAND, Влад Рамм, Artik&Asti и многие другие звезды заполнят парк своим драйвом, живой музыкой и завораживающими спецэффектами. Кроме того, на фестивале выступит таинственный специальный гость! Кто им будет? Делай свои предположения в комментариях!

Готовим на террасе, любуемся Москвой

Террасы кулинарной студии CULINARYON

Восполнить энергию, потраченную на заводных музыкальных фестивалях, можно просто — в близлежащем ресторане, а интересно — на кулинарных мастер-классах.

Так, студии CULINARYON открывают свои умопомрачительно красивые террасы и предлагают готовить прямо на свежем воздухе, например на 27-м этаже бизнес-центра Golden Gate (да-да, именно там расположилась одна из студий — «CULINARYON на Римской»).

С умопомрачительным видом на столицу сюда можно прийти в субботу в «Мясной клуб: виски-сет», где расскажут о всех тонкостях приготовления мяса и о том, как его сочетать с алкоголем. А в воскресенье гостей будет ждать мастер-класс «Дары Атлантики», на котором каждый может стать ценителем средиземноморской кухни и профессионалом в приготовлении блюд из морепродуктов.

Идем в кино

С 17 мая во всех кинотеатрах — «Дэдпул-2»

Кинотеатры на этой неделе подготовили для нас, наверное, самые противоречивые премьеры, на которые, что называется, с мамой точно не пойдешь.

Во-первых, долгожданное продолжение истории дерзкого супергероя «Дэдпул-2» студии Marvel уже не первый месяц радует своими провокационными рекламными акциями, которые так и кричат: Дэдпул теперь «еще более голозадый, чем прежде». Хотя мы-то знаем, что за всем этим стоит хороший парень, задача которого — вершить добрые дела. Однако на какие выходки Дэдпул пойдет ради этого, увидим уже в кинотеатре.

С 17 мая во всех кинотеатрах — «Конченая»

Если же вселенная Marvel не про тебя, то есть альтернатива — «Конченая» с Марго Робби в главной роли. Среди российской публики картина уже вызвала немало споров, причиной которых стал перевод названия ленты. В оригинале оно звучит как Terminal, что дословно переводится как «конечная станция»…

Сюжет фильма построен вокруг роковой особы Энни, которая впутывается в мир английского криминала. Образ девушки очень интересен — в картине она будет вести психологическую игру, основанную на раздвоении личности, чтобы добиться своей жестокой цели.

Да, Марго Робби в очередной раз попытается сыграть плохую девчонку, посмотрим, насколько успешно.