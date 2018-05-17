Выходные 18 — 20 мая: главные события

Главным событием предстоящего уикенда станет культурная акция «Ночь в музее 2018», в рамках которой можно будет бесплатно посетить музеи Москвы и Подмосковья, где пройдут выставки, экскурсии, перформансы и многое другое. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события на предстоящие выходные в столице и в Московской области и узнала, куда сходить в Москве и Подмосковье с 18 по 20 мая.

ПЯТНИЦА, 18 мая

Премьера фильма «Конченая»

Криминальная драма — триллер «Конченая» с Марго Робби в главной роли («Тоня против всех», «Волк с Уолл-стрит») в российском прокате с 17 мая. Эта история об официантке Энни, которая знакомится с двумя наемными убийцами, втирается к ним в доверие и заставляет играть по своим правилам. Интересно, что в оригинале фильм называется Terminal, но российские прокатчики решили выпустить его под названием «Конченая»

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

«Фотобиеннале 2018» в ММАМ

Серия выставок в рамках «Фотобиеннале 2018» 18 мая открывается в столичном «Мультимедиа Арт Музее». Выставка «Встречи с дикой природой» известного британского фотографа Дэвида Ярроу продемонстрирует животных с опасно близкого расстояния. Также здесь можно увидеть три серии «Трансформации взгляда» от фотографа Миммо Йодиче: «Attesa» («Ожидание»), «Эдем» и «Transiti» («Переход»). Эти лаконичные черно-белые снимки перенесут зрителя в другие измерения, которые находятся за пределами временных и пространственных координат.

РИАМО

Любители японской фотографии оценят выставку Иваты Накаямы — одного из самых ярких представителей эпохи модернизма в японской фотографии, который прославился серией фотографий, посвященных творчеству итальянского художника-футуриста Энрико Прамполини.

Где: Москва, «Мультимедиа Арт Музей»

Цена: 500 рублей

Проект «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского»

Совместный проект Булгаковского музея, Фонда Петра Кончаловского и Третьяковской галереи — «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского» — с 17 мая работает в Музее Булгакова. Один из крупнейших представителей русского авангарда, возглавлявший художественное объединение «Бубновый валет» Петр Кончаловский работал в мастерской № 40 в знаменитом доме Пигита на Большой Садовой 10 с 1917 по 1956 годы. В экспозиции: мемориальные вещи Петра Кончаловского, которые изображены в его работах, технология «дополненная реальность», которая позволяет представить обстановку мастерской максимально естественно, картины и пр.

Где: Москва, Музей М. А. Булгакова

Цена: 350 рублей

Блошиный рынок на Тишинке

Выставка-продажа «Блошиный рынок» на Тишинке с 17 по 20 мая пройдет в Москве. На этот раз она будет посвящена знаменитой садовой выставке в Челси. Здесь можно будет найти уникальные экземпляры — фаянсовую тарелку из «Дарвиновского сервиза» 1811 года выпуска, антикварные подсвечники и вазы для полевых цветов, солнцезащитные ретро-очки, винтажную садовую мебель в стиле французской Foire de Chatou и многое другое.

Где: Москва, Тишинская площадь, д. 1

Цена: 200 рублей

Выставка Георгия Артемова в музее Цветаевой

Выставка работ выдающегося художника Русского зарубежья Георгия Артемова с 17 мая открыта в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве. Работы Артемова находятся в коллекциях по всему миру, в том числе в музее Орсе в Париже. Артемов был вхож в круг парижских художников-монпарнасцев — Амедео Модильяни, Хаима Сутина Пабло Пикассо , которые повлияли на его творчество, однако он остался верен своему стилю. В экспозиции представлено 40 произведений, в том числе образцы ваяния и декоративного рельефа в стиле ар-деко, а также архивные документы и фотографии семьи Артемовых.

РИАМО

Место проведения выставки выбрано неслучайно: Марина Цветаева была частым гостем в доме Артемовых в Кламаре. В 1931 году Георгий Артемов написал ее портрет. В рамках выставки дочь художника Мари приедет в Москву, чтобы передать уникальный прижизненный портрет поэта в дар Дому-музею Марины Цветаевой.

Где: Москва, дом-музей Марины Цветаевой, Борисоглебский пер., 6, стр. 1

Цена: 100 — 200 рублей

СУББОТА, 19 мая

Акция «Ночь в музее 2018» в Москве

Ежегодная всероссийская акция «Ночь в музее» в этом году пройдет с 19 на 20 мая. В Москве принять участие в акции можно будет более чем на 200 площадках. Темой акции этого года станут «Шедевры из запасников». В частности, в Пушкинском музее покажут картину Бартоломе Эстебана Маурильо «Бегство в Египет», древний индийский шедевр «Бог Вишну» IX века, подаренный Индирой Ганди , японские гравюры и другое. Самые интересные программы пройдут в Музее Москвы, в Музее Владимира Маяковского, в музее-заповеднике «Царицыно» и др. В «Музеях Москвы» выступят диджеи и рок-группа «Пасош», а также симфонический оркестр и академический концертный хор Российской академии музыки имени Гнесиных. Музее Маяковского в честь 123-летия со дня рождения поэта и 80-летия музея представят футуристические инсталляции и перформансы, а в «Царицыне» пройдут ночные прогулки с экскурсоводом и джазовый вечер. Более подробную информацию можно получить в нашем гиде

Где: Москва, музеи и галереи

Цена: бесплатно, по регистрации

Музейная ночь в Подмосковье

В Московской области акцию «Ночь в музее» отметят в 12 государственных музеях и усадьбах. В «Новом Иерусалиме» откроется выставка «Эпоха Дюрера. Немецкая графика и живопись конца XV — первой половины XVI века», где можно увидеть графические работы Дюрера, а также живописные произведения немецких мастеров из собрания ГМИИ им. Пушкина и частных коллекций.

На сцене музея-заповедника П. И. Чайковского выступят юные музыканты из Японии — участники II Международного молодежного фестиваля имени П. И. Чайковского, в Зарайском кремле пройдет концерт классической музыки — в репертуаре произведения Ф. Шуберта, В. А. Моцарта, Л. Бетховена , романсы на музыку М. Глинки и М. Виельгорского. В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» состоится открытие XIX Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна».

Где: Московская область, Истра, Зарайск, Клин, Звенигород и др.

Цена: бесплатно

«Ночь в музее 2018» в парках

Интересные мероприятия на «Ночь в музее» пройдут и в московских парках. В «Зарядье» можно принять участие в литье свинцовых пуль и увидеть дефиле стрельцов от клуба исторической реконструкции, в Парке Горького — осуществить виртуальный прыжок с парашютной вышки в 3D-очках, а в «Музеоне» — познакомиться с работами художников современного искусства, хранители парка обещают удивить посетителей картинами из запасников и встречей с их авторами — Геннадием Красношлыковым и Андреем Плиевым.

РИАМО

Среди других интересных программ — мультимедийная выставка «Космос. От Галилея до Илона Маска» в Измайловском парке, которая посвящена ученому Стивену Хокингу , выступления уличных театров в парке «Сокольники».

Где: Москва, Парк Горького, ПКиО «Сокольники», парк искусств «Музеон» и др.

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 мая

Московский Велопарад

Большой Московский Велопарад в поддержку развития велоинфраструктуры и за безопасность на дорогах 20 мая пройдет в Москве. Маршрут составит 16 километров — от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу в сторону Каланчевской улицы. Принять участие в велопараде сможет любой желающий.

Где: Москва, проспект Академика Сахарова

Цена: бесплатно