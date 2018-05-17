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Художники распишут скамьи в Михайловском саду
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Художники распишут скамьи в Михайловском саду 

Собака.ru 17 мая 2018
Фото: Собака
19 мая Русский музей совместно с лабораторией «Человек мира» проведет традиционную акцию «Лавка мира». Художники и студенты художественных вузов распишут скамьи в Михайловском саду.
В этом году заглавная тема акции — «Русскому искусству посвящается». Для участия необходимо предоставить свои эскизы на эту тему. Разрисованные лавки украсят аллеи Михайловского сада и станут частью выставки садово-паркового искусства в рамках фестиваля «Императорские сады России» в Летнем саду.
«Лавкам предстоит долгая и счастливая жизнь в рамках музейных пространств, творческих мастерских, частных собраний и социальных центров. Часть лавок мира будет продана на благотворительном аукционе в поддержку инклюзивных программ»,
— рассказали организаторы.
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