Как организуют самые яркие фестивали этого лета

Фестивали «Квамманга» и Asana Yoga Fest проходят на берегу Чёрного моря, в посёлке Дюрсо. «Квамманга» — с 16 июня по 22 июня и с 25 июня по 1 июля, а Asana Yoga Fest — с 16 июля по 29 июля.

Сергей Горбачёв, креативный директор фестиваля «Квамманга», организатор Asana Yoga Fest

— В 2011 году, когда я путешествовал по стране, я посетил несколько фестивалей, однако не было ни одного, на который мне бы захотелось вернуться. Я не увидел праздника, где бы сочетались хорошая музыка, интересные практики и здоровый образ жизни (в те времена в России практически не было фестивалей для тех, кто не употребляет алкоголь и прочие стимуляторы).

Мне захотелось организовать такое мероприятие, на котором можно было бы духовно развиваться, слушать качественную музыку и вести здоровую коммуникацию. В общем, так — из моего недовольства — и появился фестиваль «Квамманги».

Примерно в это же время мне в голову пришла идея создать ретрит-центр, где любой желающий, вне зависимости от сезона, сможет посвятить время себе — своему развитию и познанию. Однако собственный проект требует опыта и команды, а у меня не было ни того, ни другого. В этом году мы будем проводить «Кваммангу» в девятый раз, а фестиваль йоги Asana Yoga Fest — во второй. За это время нам удалось собрать настоящую команду единомышленников, которые практически круглый год занимаются организацией фестиваля. Кроме того, нам удалось привлечь волонтёров: на фестивалях нам помогают больше 150 человек.

В этом году благодаря такой большой команде у нас появилась возможность открыть ретрит-центр. Пока он будет работать только с первого июня по первое октября, но тем не менее мы уже на шаг ближе к тому, что хотели изначально. Этот центр будет находиться в заповедной зоне — в лесу, где растут деревья, которым уже тысяча лет. Рядом есть дикий пляж, где кроме участников фестиваля никого и не встретишь. Здесь же будут проходить «Квамманга» и Asana Yoga Fest.

Наши фестивали понравятся тем, кто ведёт здоровый и активный образ жизни, ценит единение с природой. Некоторым такой отдых может показаться не очень комфортным, но те, кто любят походы и отдых в палатках, получат удовольствие. Но всё же главное, что объединяет участников фестиваля — стремление к познанию и саморазвитию, открытость к новым ощущениям, практикам, творчеству и музыке.

Екатерина Дуденкова, автор и организатор фестивалей Asana Yoga Fest и «Квамманга»

— В этом году уже второй раз после «Квамманги» мы будем проводить фестиваль йоги Asana Yoga Fest. Дело в том, что в рамках «Квамманги» и прочих фестивалей, где много творчества, различных телесных практик и музыки, просто невозможно прочувствовать, насколько йога может быть разной. Мы с Сергеем уже давно думали о том, чтобы провести фестиваль, посвящённый только йоге. Когда мы познакомились и обменялись идеями на этот счёт, то всё сразу встало на свои места. Мы решили сделать фестиваль, на котором все желающие смогут попробовать разные направления йоги, авторские методики и аюрведу. В общем, всё, что связано с йогой. Кроме того, мы хотели создать пространство, где люди смогли бы просто общаться — заводить знакомства для профессионального роста и личного общения. Находить свои половинки, в конце концов (так и мы с Сергеем нашли друг друга).

У всех, кто приезжает на Asana Yoga Fest, разный уровень подготовки. Именно для этого мы и создавали фестиваль: чтобы каждый имел возможность подчеркнуть что-то полезное для себя, что-то, что он сможет применить в своей повседневной практике. За время фестиваля мы постараемся поделиться знаниями, которые позволят новичкам полюбить йогу и при этом избежать травм.

Мы сделали так, что на фестивале будет интересно всем. У нас много программ — есть йога для начинающих, для детей, подростков и беременных женщин. Есть парная йога, беби-йога для родителей с детьми, лекции по аюрведе и куча всего остального. Для опытных практиков и преподавателей в этом году мы сделали программу Pro — вести занятия будут известные и опытные мастера, которые практикуют десятки лет и имеют авторские методики. Например, Леонид Гарценштейн и его авторская методика йога-терапии позвоночника. — Самая большая ценность «Квамманги» и «Асаны» — это атмосфера. Каждый из присутствующих может почувствовать себя частью чего-то большего. Мы обмениваемся опытом, знаниями, делимся друг с другом энергией и радостью. Это вдохновляет: после фестиваля надолго сохраняется желание открывать новые горизонты, познавать и менять себя к лучшему. В обычной жизни мы часто ощущаем одиночество и разобщённость: в зависимости от возможностей и способностей делим друг друга на группы и постоянно боимся кому-то не угодить, боимся стать аутсайдерами. Из-за подобных страхов сложно увидеть реальную картину мира и осознать себя.

На фестивале человек меняется: учится объективно оценивать те социальные установки, в которых он живёт. Это даёт ему возможность после фестиваля стать хозяином своей жизни и перестать бояться. Мы хотим, чтобы у людей получилось осознать: у них достаточно сил и знаний для радостной и здоровой жизни.

Конечно, это происходит не сразу. Нужно заглянуть внутрь себя и встретиться с тёмными сторонами своей личности — принять их, осознать, поблагодарить и трансформировать в источник, из которого уже будут рождаться другие действия, решения, мысли и поступки.