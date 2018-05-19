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Московский планетарий открыл романтический сезон
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Московский планетарий открыл романтический сезон 

РИАМО 19 мая 2018
Фото: depositphotos
Влюбленные пары могут провести необычное свидание на площадке «Парк неба» Московского планетария, им организуют экскурсию и астрономические наблюдения, сообщается на сайте планетария.
«Московский планетарий приглашает влюбленные пары посетить астрономическую площадку «Парк неба» и посмотреть на звезды и планеты в большой телескоп. Влюбленных романтиков ждет экскурсия только для двоих от лучшего экскурсовода Московского планетария и астрономические наблюдения», — говорится в сообщении.
Влюбленные смогут рассмотреть в телескоп кратеры и моря на Луне, двойные звезды, видимые планеты Солнечной системы. С астрономической площадки открывается чудесный вид на столицу: отсюда виден современный комплекс Москва-сити, Останкинская телебашня и столичные высотки.
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