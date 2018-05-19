Куда можно отправиться в отпуск без визы

Оформление визы — дело небыстрое, без бумажной волокиты не обойтись. В преддверии отпусков "ВМ" вспомнила самые интересные страны, где можно отдохнуть, не тратя время на бюрократические процедуры.

Абхазия

Чтобы попасть в эту горную страну, достаточно только паспорта — общегражданского или заграничного.

Абхазия хранит множество красочных пейзажей и памятников культуры. Древнейшими памятниками являются стоянки древнего человека (пещера Ква-Чара), дольмены и кромлехи, руины раннесредневекового храма и крепости в селении Азанта. Особенно привлекателен для туристов город Новый Афон, известный мужским монастырем, основанным в 1875 году. Обязательно также посетите карстовые пещеры горного массива Арабика, живописное горное озеро Рица, поросшую самшитом долину реки Жвала-Квары и Каменное ущелье на реке Бзыби.

Стоит отметить, что страна весьма привлекательна для туристов, ведь, помимо безвизового въезда, здесь могут отдыхать путешественники с ограниченным бюджетом.

Аргентина

Срок пребывания в Аргентине без визы — до 90 дней. Для въезда понадобится загранпаспорт со сроком действия на время поездки и обратный билет.

Аргентина прославилась своей эклектичностью — смешением памятником и культур. Горнолыжные курорты и альпинистские центры, красивейшие национальные парки, фантастические озера и водопады, курорты и многокилометровые пляжи, популярные среди серферов и дайверов, — всем этим она знаменита.

Самыми яркими достопримечательностями южноамериканской страны являются каскад водопадов Игуасу, по праву признанный одним из семи чудес света, пред которым меркнет даже Ниагара и Виктория, а также живописный парк Науэль-Уапи, названный в честь одноименного озера. Все богатство природного мира демонстрирует этот парк.

Владимир Канторович. — С открытия Америки и завоевания конкистадорами — Аргентина представляет интерес с точки зрения замечательной природы. Что касается истории, то доколумбовых цивилизаций там немного, — считает первый вице-президент ассоциации туроператоров России . — С открытия Америки и завоевания конкистадорами Южной Африки там осталось не так много значимых монументов. Но природа там действительно восхитительна и прекрасна.

Столица Аргентины Буэнос-Айрес знаменита архитектурными достопримечательностями, храмами и произведениями монументального искусства времен колониализма и современности.

Климат страны варьируется от тропического и субтропического на севере до умеренного на юге.

Бразилия

Условия безвизового въезда такие же, как и в Аргентине, — нужен загранпаспорт со сроком действия на время поездки и обратный билет. Срок пребывания — до 90 дней.

Бразилия, пожалуй, одна из самых экзотических стран мира. Это самый настоящий рай для туристов: жаркие джунгли Амазонки, величественные водопады до сотни метров в высоту, плантации какао, песчаные пляжи вдоль океанского побережья.

Как отмечает Владимир Канторович, страна очаровывает красотой своей природы.

— Природа здесь, как и в Аргентине, прекрасна, — говорит первый вице-президент ассоциации туроператоров России.

Страна также может похвастаться большим разнообразием необычных представителей флоры и фауны, начиная с плотоядных растений до обезьян и попугаев невероятной расцветки. Именно здесь обитает самое большое количество обезьян — около 77 видов.

Рио-де-Жанейро — город-сказка, город-мечта, где тесно переплелись древние культуры и современный дизайн. Великолепная статуя Христа-Искупителя, входящая в список Новых чудес света, капоэйра и футбол, знаменитые бразильские карнавалы, изысканные католические храмы и футуристические строения архитектора Нимейера давно стали туристической легендой.

Грузия

Безвизовый въезд разрешен в течение 90 дней.

Грузия вдохновляла многих известных писателей и поэтов — Пушкина, Лермонтова, Бунина, Грибоедова, Льва Толстого , Максима Горького и других. В их творчестве заняли большое значение как живописная природа этой страны, так и местные жители, о радушии и гостеприимности которых ходят легенды.

Если вы ищите место, где можно отдохнуть и душой, и телом, то Грузия подходит идеально. Для туристов доступно огромное число лечебных курортов, более того, сам горный воздух страны обладает целебными свойствами.

— Грузия — страна древней культуры. Здесь есть много замечательных, хорошо сохранившихся, достопримечательностей — и в Тбилиси , и за пределами города, и в Мегрелии, — отмечает Владимир Канторович. — В эту страну приезжают туристы со всей Европы.

Отметим: Мегрелия — это историческая часть Западной Грузии, богатая памятниками культуры. Один из самых ярких является каньон Мартвили — прекраснейшее творение природы, по которому можно совершить прогулку на лодку.

Обязательно побывайте в Тбилиси — это прекрасный город, где каждый день встречают с молитвой, а провожают доброй улыбкой и бокалом вина. И не забудьте также посетить Сванетию, которую называют Страной тысячи башен. Эта жемчужина Грузии, затерянная во времени и пространстве.

Первый вице-президент ассоциации туроператоров России особенно выделил Грузию среди других стран с безвизовым въездом.

— Например, в Тбилиси, под древним храмом хранится хитон Иисуса Христа , в который он был одет перед распятием, — продолжает эксперт. — Этот артефакт по значимости ничем не уступает Туринской плащанице, просто про это никто не знает.

Израиль

Для поездки нужны загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент въезда, обратный билет, медстраховка и заранее забронированный номер в отеле. Находится на территории можно в течение 90 дней.

ВМ/Ольга Лаптева

— Конечно, Израиль — одна из самых интересных стран с безвизовым въездом, потому что это колыбель трех мировых религий (иудаизм, христианство и мусульманство— прим. "ВМ"). Каждый камень здесь дышит историей, — отмечает Владимир Канторович.

В атмосферу библейских времен путешественников погружают Древний Иерусалим , Стена Плача, Гефсиманский сад, Голгофа, река Иордан. От многих болезней и недугов избавляют целебные воды Мертвого моря и горячих источников Хамат-Гадер, а экзотические растения в многоярусных Бахайских садах Хайфы восхищают своей красотой.

Кроме того, в Подводной обсерватории туристы смогут поплавать рядом с дельфинами и увидеть кормление акул в Подводной обсерватории.

Коста-Рика

Отдохнуть без оформления визы можно в течение 30 дней.

Коста-Рика — лучший выбор для путешественников, обожающих экотуризм и приключения. Дикая природа, реликтовые леса, грохочущие водопады, туманные озера сделают ваш отпуск незабываемым.

Кроме того, страна славится волнами Карибского моря, подходящими для серфинга, восхитительными закатами и развитой инфраструктурой.

Марокко

Безвизовый въезд для россиян доступен до 90 дней. Для этого потребуется загранпаспорт и миграционная карта.

Эта африканская страна характерна разнообразием климатических условий: на средиземноморском побережье сплошные субтропики, а в кедровых рощах Атласских гор иногда и снег выпадает. Марокко хранит множество исторических памятников римской, испанской, арабской эпохи: в Танжере, Касабланке, Марракеше Рабате , Фесе, Мекнесе . Эти города знамениты богатой резьбой мечетей и дворцов, живописными улочками старых районов, а также пестрыми восточными базарами.

Любители полежать на пляже смогут отдохнуть в комфортабельных курортах Агадира, а для искателей приключений проводятся трекинг-туры в горах и пустыне.

Отдыхать без визы здесь можно в течение 30 дней. Для посещения нужен загранпаспорт со сроком действия более шести месяцев и миграционная карта.

Таиланд — это наиболее популярный азиатский курорт. Туристов всегда привлекала экзотическая архитектура, живописные храмы и памятники, статуи Будды, соседствующие с рыбацкими деревушками, ремесленные магазины, а также оригинальные ресторанчики и салоны тайского массажа.

Только в Таиланде можно увидеть шоу слонов, покормить из рук тигров, побывать в открытом зоопарке, где все животные содержатся без клеток, помедитировать у подножья золотого изображения Будды высотой 160 метров и побывать на знаменитом рынке Бангкока

Тунис

Без визы здесь можно пробыть до 90 дней.

Эта восточная страна привлекает не только обычных туристов, но и киноманов. Ни для кого не секрет, что величайшая пустыня Сахара — одна из главных достопримечательностей Туниса — стала "героем" известных фильмов "Звездные войны" и "Индиана Джонс".

Кроме того, туристы смогут насладиться пляжным отдыхом, увидеть живописный город Сиди-бу-Саид, а для поклонников спа-курортов доступна талассотерапия, видящая целебные свойства в приморском климате, морской воде, водорослях, морских грязей и других продуктах моря.

— Самое интересное в Тунисе — это развалины Карфагена , но там, к сожалению, очень мало осталось того, на что можно взглянуть, — заметил Владимир Канторович. — Как на природное явление интересно посмотреть на пустыню Сахару

Черногория

В этой маленькой балканской стране можно отдыхать без визы до 30 дней — вам потребуется только загранпаспорт.

Черногория — очень тихая и спокойная страна, в которой могут отдохнуть семьи с детьми и все, кому важен вопрос экономии денег. Самыми интересными достопримечательностями являются Старый град в Будве с узкими улочками, мощеными камнем, остров-отель Свети-Стефан, где любят останавливаться знаменитости, а также живописные города Котор и Пераст.

Любителям природы рекомендуем съездить на Скадарское озеро — крупнейшее озеро на Балканах, где обитает множество представителей фауны, в том числе редкие кудрявые пеликаны, занесенные в Красную книгу.

По мнению эксперта, все эти страны, несмотря на разность культур, объединяет одно — живописнейшая природа. А в Тунисе, Черногории, Израиле и Грузии — самый благоприятный климат для туристов.